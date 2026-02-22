誓言奪下世界棒球經典賽（WBC）二連霸的日本代表隊，今（22）日在宮崎首場實戰以13：3 大勝軟銀，然而賽場外的傷兵名單卻傳來令人憂心的消息。效力於聖地牙哥教士隊的牛棚大將松井裕樹，日前因左側腹股溝拉傷退場。今日才剛有日媒報導松井裕樹退出日本隊的消息，日本隊總教練井端弘和賽後首度針對此事正式回應，坦言由於美日地理距離遙遠，目前仍處於「觀察狀態」，尚未做出最終裁決。
松井裕樹實戰練投驚傳傷情 教士教頭：經典賽前恢復很難
現年30歲的松井裕樹，原本被視為日本隊牛棚的核心領袖。然而20日於教士隊春訓基地進行實戰練投（Live BP）時，松井在投球過程中突然感到左大腿不適，隨即提前結束練習。教士隊主帥席爾特（Mike Shildt）隨後向當地媒體表示，松井原本預定的熱身賽登板已全數取消，並指出：「要在經典賽開賽前恢復到百分之百的戰鬥狀態，將是一段非常艱難的過程。」
儘管席爾特教頭暗示出賽前景不樂觀，但他也強調最終決定權在松井本人，需由球員、教練團與總經理共同研商。接著，《體育報知》也報導，劍指經典賽連霸的日本武士隊繼西武獅平良海馬、阪神虎石井大智相繼因傷退出後，松井裕樹因左腿鼠蹊部緊繃，正式向國家隊提出辭退的想法。
井端監督暫緩抉擇：感受到松井強烈的出賽意願
在今日與軟銀賽後，日本隊主帥井端弘和面對媒體詢問時顯得格外謹慎。他表示：「現在還在觀察狀態，判斷還需要一點時間。畢竟距離美國有點遠，訊息往返需要溝通。」
井端監督透露，松井裕樹本人對於代表國家出征經典賽有著極其強烈的願望，「因為他真的很想打，所以我必須在某個時間點做出最後決定。」目前日本隊教練團仍抱持保留態度，不願輕易放棄這名擁有2017、2023兩屆大賽經驗的沙場老將。
牛棚戰力拉警報 日本隊恐失去「老大哥」經驗值
事實上，日本隊在宮崎集訓展開前，已面臨平良海馬與石井大智相繼因傷退出的窘境。若松井裕樹最終無法趕在3月開賽前歸隊，日本隊牛棚不僅將失去左投守護神，更會損失極為寶貴的國際賽經驗值。
距離3月6日的首戰僅剩兩週，井端教練是否會啟動替換名單，或是選擇豪賭松井傷癒歸隊，將成為日本棒壇近日關注的焦點。
