我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《豆腐媽媽》臨演蘇德揚（如圖）墜樓受重傷，現出院休養。（圖／Rena提供）

台劇《豆腐媽媽》替身蘇德揚在拍攝過程中墜樓受重傷，現出院休養，事件已滿1個月，為了不讓悲劇重演，他的未婚妻Rena開頻道發聲，表示未來將會記錄復健日常，並持續關注拍攝現場安全，期盼能藉由自身的痛楚，喚醒影視圈對基層演員生命安全的重視。回顧這起拍攝現場事故，Rena還原事發經過，指出蘇德揚在《豆腐媽媽》拍攝現場從高樓墜落，頭部遭受重擊導致腦出血昏迷，一度住進加護病房（ICU）。面對休養的漫長煎熬，她開頻道的出發點不是為了仇恨或博取流量。她表示，之後除了拍片記錄復健日常，更重要的是持續關注拍攝現場安全，並提出疑問：「如果這不是意外呢？如果有人願意負責呢？」「我們從來沒有想過要開一個頻道，我們只是很普通的一家人。」Rena在首支影片表示，在意外發生的那一刻，她才深刻體會到世界真的會因此靜止。面對未知的修復之路，她決定將悲痛轉化為改變的力量，頻道未來會聚焦於三大核心內容。第一是探討拍攝現場的安全，檢視並呼籲影視產業落實工安規範，保障每一位演員的生命權。第二是真實呈現蘇德揚受傷後的復健過程，以及家人陪伴度過難關的點滴。第三點是記錄平靜的生活日常，以及分享兩人努力找回日常步調的真實生活。「我不知道這條修復之路要走多久，但是如果你願意陪我們一起走，也許這段傷痛也會變成改變的力量。」Rena懇求大眾，可分享、留意她的影片，讓更多人關注演員拍片安全，避免下一場悲劇的發生。