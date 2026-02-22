我是廣告 請繼續往下閱讀

▲謝金燕（如圖）表示，春節期間連吃5天，已經吃到雙下巴跑出來，但粉絲並不買單，反而覺得她越吃越瘦。（圖／翻攝自謝金燕臉書）

農曆新年期間，家家戶戶少不了大魚大肉，就連平時對身材管理極度嚴格的電音天后謝金燕，也忍不住大吃。近日她在社群平台上貼出吃播影片，分享過年狂吃5天，已經吃到雙下巴出來說哈囉，但她還是很開心地大口吃，讓大批粉絲直呼超級可愛。為了和粉絲分享春節的放縱時光，謝金燕特別拍了吃播影片，影片中她不顧形象大口品嚐海膽壽司，表情相當享受，在貼文中幽默寫下：「還吃！過年連吃5天了，雙下巴哈嘍。」並親切反問粉絲們：「你是不是也都吃撐了？」。面對姐姐的「雙下巴」自嘲，粉絲不僅完全不買單，反而紛紛湧入留言區嘴甜誇讚、並對她吃不胖的體質感到不可思議，留言表示：「有嗎？眼中看到的是美麗無比的姐姐」、「這個頂多算細紋…哪兒來的雙下巴」、「過了一年，姐姐又變年輕了一點的感覺」。還有粉絲好奇發問，「姐姐到底怎麼越吃越瘦的」、「妳也不容易吃胖的體質，好羨慕」。姊姊罕見地出現豪邁吃相，粉絲也幽默留言：「姐是櫻桃小嘴，就不要大口吃啦」、「哇！好大的嘴，剛剛我看到一頭蒼蠅也跟著進去了，呃，還是蔥花？」、「這表情也太享受了吧」。適逢年節，留言區也很有年味，有粉絲表示，「能吃才是福」、「豪邁吃下去，吃得當下開心就好」、「越吃越褔氣，財運旺旺」。