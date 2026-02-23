我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊傳奇教頭、現任邁阿密熱火隊總裁萊利（Pat Riley）的個人雕像，今（23）日於Crypto.com球場外正式揭幕。這位曾帶領「Showtime」湖人奪下四座總冠軍的功勳主帥，在致詞末尾展現了其招牌的鐵血本色，對著台下群眾霸氣宣戰，目標直指宿敵波士頓塞爾提克，引發全場歡騰。這座雕像完全展現湖人「豪門」對於細節的重視，不僅雕像被擺放的位置很講究，萊利的動作也是他的經典發號戰術指令的姿勢，另外還印有其名言：「當挑戰來臨時，你必須站穩腳跟。」這座高約95吋（約241公分）、重達510磅的青銅雕像，不僅刻畫了萊利最具代表性的型男形象，更有著許多令老球迷會心一笑的巧思。雕像被特意安置在魔術強森（Magic Johnson）與賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的雕像之間，象徵萊利是這兩位傳奇球星背後的靈魂大腦。雕像呈現了萊利穿著訂製設計師西裝的紳士形象，右手高舉握拳。這個「舉拳」手勢在「Showtime」年代意義重大，代表萊利向魔術強森發出信號，示意將球傳給賈霸發動傳奇的「天勾」投籃。萊利在揭幕儀式中，與魔術強森（Magic Johnson）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、韋德（Dwyane Wade）及湖人老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）等重量級嘉賓一同回顧輝煌歲月。感性之餘，萊利並未忘記湖人與塞爾提克之間跨越數十年的世仇恩怨。由於儀式結束後幾小時，湖人即將在主場對陣塞爾提克，萊利在演說結束前，特意對這場「宿敵對決」發表了充滿火藥味的結語。他激昂地對著群眾大喊：「現在，是大幹一場的時候了，讓我們狠狠地修理波士頓！」（The time has come to kick some a--. To kick some Boston a--.）這段發言瞬間點燃了洛杉磯球迷的情緒，彷彿將時光帶回了80年代雙雄爭霸的巔峰歲月。雕像基座上刻著萊利的經典格言：「當挑戰來臨時，你必須站穩腳跟。你必須堅定不移。你必須展現出你的立場——關於你是誰、你做什麼，以及你來自哪裡。當那個時刻到來時，就去做吧。」萊利是湖人隊史第八位在球場外建立雕像的成員，更是首位獲此殊榮的總教練。在長達九年的湖人執教生涯中，他七度帶領球隊闖入總決賽，並四度登頂。對洛杉磯而言，這座雕像不僅是表彰萊利個人的成就，更是對那個華麗與紀律並存的黃金年代最永恆的致敬。