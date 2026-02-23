我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約尼克在交易截止日前透過交易換回阿爾瓦拉多（Jose Alvarado），阿爾瓦拉多也打出精彩表現，自加盟尼克後場均貢獻11.2分及2.6次抄截，在攻防兩端都展現了極高的價值。尼克球星布朗森（Jalen Brunson）也幽默回應：「以前怎麼沒有發現他？」布朗森對於阿爾瓦拉多能從對手變成隊友感到非常高興。在昨（22）擊敗休士頓火箭後，媒體問到「與阿爾瓦拉多當隊友比較有趣，還是當對手比較煩人？」布朗森回應：「跟他當隊友有趣多了。」布朗森開玩笑地對記者說，「以前對戰時，我甚至沒發現他在對面球隊，你們儘管去告訴他我這麼說。」隨後布朗森也表示：「我很享受跟他一起打球，他為球隊帶來了巨大的能量與生命力，很多貢獻是數據表上看不出來的。」這次交易截止前的補強對尼克隊至關重要，特別是在麥克布萊德（Deuce McBride）因傷勢缺陣之際，阿爾瓦拉多過去在戰績較差的球隊時，防守才華較難被外界看見，如今來到尼克，阿爾瓦拉多的拚勁與影響力正在全世界籃球迷的鎂光燈下。資料來源：《The Sporting News》