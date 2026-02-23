洛杉磯道奇隊二刀流球星大谷翔平（31歲）於今（23）日在春訓基地展現了極佳的競技狀態。大谷不僅在今春第二次實戰形式打擊練習（Live BP）中狂飆99英里（約159.3公里）火球，隨後更在戶外餵球練習中轟出特大號全壘打。在接受採訪時，大谷今年有望挑戰成為12年來首位拿下賽揚獎的道奇隊投手，他談到核心關鍵是保持健康，同時也對傳奇球星克蕭（Clayton Kershaw）引退後的球隊氛圍發表看法。
大谷二刀流狀態全開 實戰投球飆速
大谷翔平今日在實戰投球練習中合計投出33球，最快球速已達99英里，展現出強悍的復健成果與投球強度。結束投球任務後，大谷緊接著進行了今年春訓首次戶外練習，在5組計35次揮棒中，敲出包括一發特大號全壘打在內的4發「發過柵欄」的全壘打，展現其招牌的力量水準。
承接傳奇火炬 大谷：人人都是領袖
今年是大大谷移籍道奇隊的第3年，但他感受到了環境的重大變化——那就是更衣室裡少了長年的核心領導者、剛於去年賽季結束後引退的「賽揚傳奇」克蕭。
談到克蕭不在的春訓氣氛，大谷坦言：「他長年擔任這支球隊的領袖，但我認為總會有人接下這個棒子。這支球隊人才濟濟，如果每個人都能擔負起那部分的責任，我想我們今年依然能打出一場精彩的球戰。」
大谷展現挑戰賽揚獎野心 健康是最大的課題
道奇隊自2014年的克蕭以來，已長達12年未曾有投手奪得賽揚獎。根據《體育日本報》報導，大谷翔平今日表達了挑戰這項榮譽的強烈意願：「投球的耐力只能透過投球來訓練。唯有在實戰水平中持續投球，才能建立起這種能力。去年賽季末段我提升了投球量與強度，今年會繼續保持。」
大谷強調，雖然追求獎項是目標，但核心關鍵仍在於身體，「保持健康是最困難的，但也是我最該做到的事。」
消息來源：體育日本報
我是廣告 請繼續往下閱讀
大谷翔平今日在實戰投球練習中合計投出33球，最快球速已達99英里，展現出強悍的復健成果與投球強度。結束投球任務後，大谷緊接著進行了今年春訓首次戶外練習，在5組計35次揮棒中，敲出包括一發特大號全壘打在內的4發「發過柵欄」的全壘打，展現其招牌的力量水準。
承接傳奇火炬 大谷：人人都是領袖
今年是大大谷移籍道奇隊的第3年，但他感受到了環境的重大變化——那就是更衣室裡少了長年的核心領導者、剛於去年賽季結束後引退的「賽揚傳奇」克蕭。
談到克蕭不在的春訓氣氛，大谷坦言：「他長年擔任這支球隊的領袖，但我認為總會有人接下這個棒子。這支球隊人才濟濟，如果每個人都能擔負起那部分的責任，我想我們今年依然能打出一場精彩的球戰。」
大谷展現挑戰賽揚獎野心 健康是最大的課題
道奇隊自2014年的克蕭以來，已長達12年未曾有投手奪得賽揚獎。根據《體育日本報》報導，大谷翔平今日表達了挑戰這項榮譽的強烈意願：「投球的耐力只能透過投球來訓練。唯有在實戰水平中持續投球，才能建立起這種能力。去年賽季末段我提升了投球量與強度，今年會繼續保持。」
大谷強調，雖然追求獎項是目標，但核心關鍵仍在於身體，「保持健康是最困難的，但也是我最該做到的事。」
消息來源：體育日本報