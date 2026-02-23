印第安納溜馬隊的明星後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）本賽季因阿基里斯腱斷裂至今仍為復出，沒想到復出之路再度遭遇挫折。總教練卡萊爾（Rick Carlisle）於週日證實，哈利伯頓近日被診斷出患有帶狀皰疹（俗稱皮蛇），將暫時離開球隊。
感染帶狀皰疹將離隊 卡萊爾曝哈利伯頓重要性
儘管哈利伯頓本季無法上場，但他一直以「球員兼教練」的身分隨隊提供指導。然而卡萊爾教練表示，哈利伯頓日前在華盛頓與球隊會合時出現了異常症狀，經診斷為帶狀皰疹。卡萊爾表示：「這是一個非常罕見的情況。雖然他在電話中情緒依然樂觀，但要在沒有他的精神領導下維持高水準競爭，對球隊來說極其困難。」
帶狀皰疹是由水痘帶狀皰疹病毒引起的感染，特徵是在身體一側出現帶有灼熱感的疼痛紅疹與水泡。雖然不至於危及生命，但過程相當痛苦。根據資料顯示，皮疹消失通常需要3到5週，而疼痛等症狀則在7到10天內改善。卡萊爾透露，哈利伯頓預計需要2到3週才能重返球隊。
溜馬東區墊底 哈利伯頓恐不會復出
雖然哈利伯頓將在康復後重新返回球隊，但針對阿基里斯腱斷裂的傷勢，球團的計畫並未改變。目前溜馬隊戰績位居東區墊底，預計溜馬不會讓哈利伯頓在2025-26賽季復出，而是將目標放在明年秋天，讓他以百分之百的狀態帶領球隊重返競爭者行列。
資料來源：《The Sporting News》
