夏洛特黃蜂隊今（23）日作客華盛頓，在當家球星鮑爾（LaMelo Ball）狂轟生涯新高10記三分球、狂砍37分的帶領下，最終以129：112輕取華盛頓巫師。黃蜂全隊此役展現驚人火力，共射入25記三分球，寫下隊史單場次高紀錄，並完成了本賽季對巫師隊的4戰橫掃。鮑爾今日狀態極佳，全場三分球15投10中，攻下全場最高的37分。這場勝利也讓黃蜂隊擺脫了明星賽後一度低迷的陰影，重新展現出賽季中段9連勝時的強悍韌性。黃蜂隊在第三節徹底終結比賽懸念。該節黃蜂的外線準度達到恐怖的境界，單節三分球14投12中。米勒（Brandon Miller）與鮑爾在第三節開局連續命中外線，隨後克尼普爾（Kon Knueppel）也補上兩記三分球，將領先優勢擴大至15分，巫師隊自此無力反撲。除了鮑爾外，黃蜂隊的年輕球員們也表現亮眼，新秀射手克尼普爾（Kon Knueppel）貢獻28分、5記三分球。他本賽季至今已投進198記三分球，目前距離莫瑞（Keegan Murray）在2022-23賽季創下的新秀單季三分球紀錄僅差9球。而新星米勒（Brandon Miller）穩定挹注22分與5記三分球。巫師隊方面，庫里巴利（Bilal Coulibaly）在首節拿下全場17分中的15分，但隨後全隊陷入得分荒，戰績下滑至16勝40負。此役過後，黃蜂隊戰績來到27勝31負，位居東區第10位，距離第9名的亞特蘭大老鷹僅剩0.5場勝差，同時也將領先排名第11的密爾瓦基公鹿優勢拉開至1.5場。黃蜂隊將於週二前往芝加哥挑戰公牛，力爭將排名進一步提升。