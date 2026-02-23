我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（MLB）春訓熱身賽持續進行，多位即將代表台灣征戰世界棒球經典賽（WBC）的旅美好手今日皆有上場調整近況。效力守護者隊的台美混血外野手「費仔」（Stuart Fairchild）展現打擊威力，本季春訓首安正式開張；而轉戰紅襪隊的則展現頂尖選球眼與速度，單場兩度選到保送上壘並跑出盜壘成功。效力守護者隊的，今日在與運動家隊的比賽中擔任先發第五棒中外野手。他在 3 局上逮住機會，敲出擊球初速高達（約170.4公里）的強勁一壘安打，這也是他今年春訓的首支安打，隨後也靠著隊友安打回到本壘得分。總計費爾柴德今日3打數1安打，打擊狀態正穩定升溫。而待在老虎隊的「怪力男」，今日則以先發三壘手身分對陣金鶯。可惜他此役手感稍微沉寂，包含滿壘時吞下的一記三振在內，單場。雖然整體數據目前不算亮眼，但李灝宇在春訓累積的擊球初速與力量仍是教練團觀察的重點。在紅襪與藍鳥的熱身賽中，台灣游擊戰力於6局上替補登場守游擊。鄭宗哲雖然沒有敲出安打，卻將其著名的「選球眼」發揮到極致，在6局與7局的打席中皆耐心選到上壘，並在7局上壘後果斷鄭宗哲今日2打席全部上壘，並貢獻1次盜壘成功與1分得分，高上壘率與壘間破壞力，再次向球迷證明他作為台灣隊開路先鋒的頭號人選實力。備戰WBC倒數階段 旅美戰士狀態全面提升隨著經典賽腳步逼近，不論是首安開張的費爾柴德，還是展現壘間威脅性的鄭宗哲，以及持續透過實戰找節奏的李灝宇，這群旅美戰士在春訓的表現無疑是台灣隊最堅強的後盾。球迷也期待他們能將這份在大聯盟戰場磨練出的競爭力，帶回國際大賽舞台為台灣爭取佳績。