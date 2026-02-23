洛杉磯湖人今（23）日主場迎戰波士頓塞爾提克，兩隊首節戰成平手，塞爾提克在第二節打出32：22的攻勢，其中普里查德（Payton Pritchard）單節砍進三記三分球，幫助球隊拉開比分，下半場湖人手感冰冷，總計只拿下39分，終場在布朗（Jaylen Brown）拿下全場最高的32分以及普里查德狂砍30分的帶領下，塞爾提克以111：89大勝湖人，拿下近期的三連勝。
塞爾提克第二節拉開比分 湖人手感冰冷
兩隊首節戰況膠著，唐西奇（Luka Doncic）個人獨拿8分，塞爾提克靠著武切維奇（Nikola Vučević）強攻禁區，單節拿下7分，此外布朗也拿下6分，首節打完兩隊以28：28戰成平手。
第二節塞爾提克手感升溫，普里查德單節投進三記三分球，率領塞爾提克單節打出32：22的攻勢，半場結束塞爾提克以60：50領先湖人，第三節湖人依舊未能找回狀態，反觀塞爾提克在三分線持續輸出，布朗與普里查德各投進兩記三分球，第三節結束，塞爾提克已將領先擴大至13分差。
末節湖人團隊21投僅9中，單節僅拿下18分，普里查德則是繼續維持火燙手感，單節5投4中，拿下9分，終場塞爾提克就以111：89大勝湖人。
普里查德狂砍30分 率「綠衫軍」奪三連勝
布朗本場比賽拿下全場最高的32分，外帶8籃板、7助攻，普里查德三分球9投6中，狂砍30分、4籃板、8助攻；湖人方面唐西奇本場比賽拿下25分、5籃板，詹姆斯則是拿下20分、3籃板、5助攻。
資料來源：《NBA》
我是廣告 請繼續往下閱讀
兩隊首節戰況膠著，唐西奇（Luka Doncic）個人獨拿8分，塞爾提克靠著武切維奇（Nikola Vučević）強攻禁區，單節拿下7分，此外布朗也拿下6分，首節打完兩隊以28：28戰成平手。
第二節塞爾提克手感升溫，普里查德單節投進三記三分球，率領塞爾提克單節打出32：22的攻勢，半場結束塞爾提克以60：50領先湖人，第三節湖人依舊未能找回狀態，反觀塞爾提克在三分線持續輸出，布朗與普里查德各投進兩記三分球，第三節結束，塞爾提克已將領先擴大至13分差。
末節湖人團隊21投僅9中，單節僅拿下18分，普里查德則是繼續維持火燙手感，單節5投4中，拿下9分，終場塞爾提克就以111：89大勝湖人。
普里查德狂砍30分 率「綠衫軍」奪三連勝
布朗本場比賽拿下全場最高的32分，外帶8籃板、7助攻，普里查德三分球9投6中，狂砍30分、4籃板、8助攻；湖人方面唐西奇本場比賽拿下25分、5籃板，詹姆斯則是拿下20分、3籃板、5助攻。