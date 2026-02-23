我是廣告 請繼續往下閱讀

世界棒球經典賽（WBC）開打在即，中華隊混血重砲（Jonathon Long）卻在近日傳出傷情。效力於芝加哥小熊隊的他，在春訓熱身賽中因守備碰撞導致左手肘受傷。小熊總教練康索（Craig Counsell）今日透露，龍恩傷處仍有腫脹情況，預計於明日（24日）安排就醫檢查，球團希望能趕在報到期限前確認傷勢，不影響他代表中華隊參賽。身為非40人名單受邀球員，龍恩在春訓展現強烈競爭力。前一戰對陣遊騎兵，他擔任先發第4棒一壘手，3 局下從名將奎安特里（Cal Quantrill）手中擊出強勁安打，連續兩場熱身賽都有安打進帳，手感正值巔峰。然而比賽進行到4局下時，龍恩在一次守備攻防中與跑者坎哈發生激烈碰撞，疑似左手肘遭到撞擊後痛苦倒地，隨後在球隊人員攙扶下退場。小熊球團隨即在週日暫停他所有的訓練以及比賽。根據《芝加哥太陽報》報導，小熊隊非常希望龍恩的傷勢僅止於扭傷。總教練康索表示：「他今天還有痠痛和一些腫脹，如果只是這樣的程度，大概休息兩、三天。」這番話也為中華隊球迷打了一劑強心針。龍恩原訂於本週離開春訓營，並計畫在向中華隊報到。目前這起意外碰撞是否會延誤他的報到時程，甚至影響參賽權，都將取決於明日的醫師檢查結果。龍恩作為中華隊陣中備受期待的混血戰力，其穩定的長打能力被視為中心打線的核心。在WBC倒數時刻傳出傷情，無疑為中華隊戰力增添變數。目前中華隊教練團與球迷皆在高度關注後續檢查報告，期盼這位強打少年能如期返台報到。