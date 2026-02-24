我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊在23日的激戰中，以128：117擊敗強敵丹佛金塊，其中二年級後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）的表現無疑是全場焦點。儘管前三節手感冰冷，但他在關鍵第四節大爆發獨拿15分，全場繳出18分、15籃板與9助攻的準大三元成績單。賽後，他透露了自己在場上進入「Zone」的秘訣，並高度讚賞老大哥柯瑞（Stephen Curry）在場邊給予的關鍵建議。波傑姆斯基在第四節的表現近乎完美，他形容自己當時進入了一種奇妙的「Zone」。波傑姆斯基表示：「我命中了一些投籃後，感覺場上的一切都變成了慢動作。那種感覺非常不可思議，偉大的球員總能找到這種節奏，這讓我能非常冷靜地命中最後那幾記關鍵跳投。」即便開局一度僅有10投1中的低迷表現，波傑姆斯基仍堅持「執行比賽教給你的任務」這一原則。他強調：「我盡量不讓投籃結果影響心態，如果你順應比賽的召喚，通常會獲得回報。」除了自身的調整，場邊觀戰的柯瑞也成了波傑姆斯基的心靈導師。波傑姆斯基透露，柯瑞不斷提醒他要保持「果斷」。「他告訴我，無論選擇做什麼都要堅定。」波傑姆斯基說，「柯瑞說：『投你想投的籃，但在做決定的瞬間要果斷。』這對我幫助極大。通常面對對手的無限換防，我們的進攻會變得很停滯，是他的提醒讓我更堅決地去衝擊換防，簡化決策過程。」除了得分，波傑姆斯基今日更搶下生涯新高的15個籃板，這對一名後衛來說極其罕見。他笑稱這歸功於兒時的打球經歷：「我小時候是打中鋒的，所以我一直有那種待在籃下搶球的直覺。我非常享受預判籃板落點的過程，只要每球必爭，機會自然會增加。」隨著賽季進入關鍵的衝刺階段，波傑姆斯基展現了超越年齡的成熟心態。他表示自己並不關注漫長的季後賽卡位戰，而是專注於眼前的每一場比賽，「我們還有25場比賽，目前的焦點只有下一場對戰紐奧良的比賽。能夠在殘陣情況下擊敗金塊這種頂尖球隊，對全隊信心是巨大的提升。」