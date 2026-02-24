我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李珠珢今年的首場應援將獻給台灣。（圖／記者張一笙攝）

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）將於3月初在東京巨蛋開打，備受台灣球迷喜愛的韓國啦啦隊女神李珠珢，近日親自證實將缺席本屆東京賽事，並宣告將今年的首場應援留在台灣。與此同時，韓國啦啦隊的全新應援團也出爐，名單幾乎大換血。有消息人士向《NOWNEWS今日新聞》記者透露，成員們已前往日本沖繩會合並進行集訓備戰，車榮玹也在22日，驚喜曬出與朴淡備在沖繩的合體照。李珠珢近期在IG回覆粉絲時，明確表示不會出席3月6日的東京巨蛋的WBC經典賽，她透露目前正準備新的舞台內容，外界解讀她將優先把重心放在台灣市場。因為李珠珢的缺席，本屆韓國啦啦隊名單幾乎全面換血，去年曾在東京巨蛋應援的成員中，僅剩LG雙子啦啦隊隊長車榮玹續留。最新曝光的陣容除了車榮玹，還包含李今珠（KT巫師）與朴淡備（樂天巨人），第4名成員據傳為台灣球迷熟知的徐賢淑（斗山熊），但最終名單仍以韓國官方公布為準。為了在東京巨蛋呈現整齊劃一的視覺效果，韓國應援團已提前赴日本沖繩進行舞蹈排練與動線演練。其中，去年底剛加入台灣職籃啦啦隊的朴淡備人氣持續飆升，她與車榮玹於22日在沖繩合體備戰的畫面曝光後，讓粉絲的關注度直線上升，顯示出韓國對國際賽事場邊文化的高度重視。本屆WBC除了場上的球技較勁，場邊的應援文化也成為無形的對決焦點。面對韓國派出隊長級的精銳陣容迎戰，台灣則由高達36人組成的「CT AMAZE」應援團龐大陣容壓陣，雙方風格各具特色，讓台韓啦啦隊的場外比拚成為賽事的一大亮點。李珠珢未能現身東京巨蛋雖然略顯遺憾，甚至據悉有韓國球迷因此拋售機加酒及門票，但這反而讓台灣粉絲更加期待她回歸台灣舞台的首次應援。隨著賽事腳步逼近，無論是場內的競技還是場邊的啦啦隊話題，都已成功為3月的WBC賽程提前升溫。