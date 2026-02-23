我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉書宏（右1）與陳珮騏（左1）今日驚喜現身三立新春開工祈福團拜活動。（圖／三立提供）

三立集團於今（23）日舉辦馬年「馬立全開」新春開工祈福團拜，現場發放超過2700個紅包。三立八點檔《百味人生》主演陳珮騏與劉書宏也驚喜現身，其中，陳珮騏還分享了自己的追星經歷，竟親自集資應援最愛的韓團ASTRO出道10週年。而劉書宏則是在日本銀座幸運偶遇「韓國天王」Rain （鄭智薰）與老婆金泰希，讓他激動直呼「過年夢想成真了」。劉書宏在三立祈福團拜現場透露，過年期間前往日本銀座度假時，竟在街頭巧遇韓國演藝圈的「模範夫妻」Rain與金泰希。身為Rain鐵粉的他，激動地描述當時不僅近距離見到偶像，更成功與Rain握到手，開心直呼：「我還有跟Rain握到手！過年夢想成真了」。身為資深韓迷的陳珮騏透露，今年5天年假，除了去拜財神廟跟家人吃年夜飯外，最重要的行程就是參加ASTRO的10週年應援咖啡廳活動。她自豪地表示，自己不只早早報名，更與廣大粉絲一起集資製作「應援牆」，甚至在拍戲空檔親自前往現場合影。這份對偶像的深情支持，讓她感性直呼「這個年過得好幸福喔！」陳珮騏還在現場送董事長張榮華「金馬舞吉」禮籃，意喻金馬奔騰開紅盤，開工大吉最有錢！劉書宏則送總經理高明慧「好運攏來」禮籃，象徵三立集團馬年旺旺來，所有好運通通攏總來。開工現場全體同仁齊聲宣誓2026年的精神口號，非常振奮人心。開工活動最後，董事長與總經理逐層樓走訪各部門向同仁拜年，藝人也一同發送祝福，為新的一年注入滿滿能量。三立集團表示，新春開工象徵嶄新起點，在星光與團隊齊心的加持下，期盼2026年在戲劇、綜藝、新聞與數位布局全面開花，持續寫下亮眼成績。