底特律活塞隊球星康寧漢（Cade Cunningham）日前在接受《GQ》雜誌專訪時大膽自封為「當今美國最強籃球員」。儘管此番言論引發熱議，但他在賽場上的表現正逐步印證這份自信。隨著活塞隊戰績來到41勝13敗躍居聯盟第一，康寧漢在年度MVP競賽中的呼聲也達到了生涯頂點，美國媒體CBS專欄作家Brad Botkin認為他已不再只是陪跑者，而是有力競爭者。
康寧漢MVP機率大增 僅次SGA和約基奇
在最新公布的各項排名中，康寧漢的地位穩步上升，NBA.com在本周將他列為MVP排行第4名。在ESPN針對100位媒體成員的最新模擬投票中，康寧漢位居第3，僅次於奧克拉荷馬雷霆的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與丹佛金塊的約基奇（Nikola Jokic）。
根據博弈平台FanDuel數據，康寧漢以「+700」的賠率位居全聯盟第3。值得注意的是，目前領先者約基奇面臨「65場出賽門檻」的考驗，若再缺席超過1場比賽將失去評選資格，這讓康寧漢奪魁的機率大幅增加。
康寧漢成場均「23分9助攻」俱樂部唯一成員
康寧漢本季在進攻端展現了無可取代的統治力，他與約基奇是全聯盟「唯二」能繳出場均至少23分與9次助攻的球員。其中康寧漢場均可傳出9.6次助攻，其場均正負值（Plus-Minus）高達+9.1，更是約基奇（+4.3）的兩倍之多。
在技術層面上，康寧漢本季的投射能力大幅進化。根據數據統計，他的後撤步三分球命中率提升至驚人的44%，這迫使防守者必須緊貼防守，進而讓他能利用全聯盟前3強的切入破壞力撕裂禁區。
活塞3年前只拿17勝 一度28連敗
MVP的選拔往往看重球員背後的「故事背景」。康寧漢接手的是一支曾在三年前僅拿17勝、甚至一度經歷28連敗低潮的球隊。但在短短兩年內，他帶領底特律完成了史無前例的翻身，將這支沉溺底部的隊伍帶上全聯盟勝率第一的寶座。
統計顯示，當康寧漢在場時，活塞隊的進攻效率排在全聯盟第4；但當他下場休息時，進攻端則會瞬間跌至全聯盟倒數第4。這份沉重的進攻負荷量，證明了他是目前聯盟中對球隊最有價值的球員之一。
防守與影響力是最大本錢
Brad Botkin認為，與另一名球星唐西奇（Luka Doncic）相比，康寧漢具備更優異的攻防兩端影響力。雖然活塞隊的季後賽前景仍待檢驗，但康寧漢在例行賽所展現的穩定性與領袖氣質，已讓他足以與約基奇及亞歷山大並肩討論。
消息來源：CBS
