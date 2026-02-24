我是廣告 請繼續往下閱讀

▲西蒙斯大膽預測，詹姆斯加盟勇士隊將是「最合情理」的劇本。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人隊巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的未來動向一直是本季受到討論的重點話題。目前正處於合約最後一年的他，預計將在今夏進入自由球員市場，甚至不排除直接退役。儘管克里夫蘭騎士隊一直被視為回歸首選，但知名球評西蒙斯（Bill Simmons）卻投下一枚震撼彈，點名金州勇士隊才是詹姆斯落腳的最佳「黑馬」。在2026年NBA全明星賽前夕，面對媒體對其第24個賽季去向的追問，詹姆斯顯得相當保留。他感性表示，在為籃球犧牲了大半輩子後，現在更想開始享受人生。「是的，我想生活。」詹姆斯在接受《ESPN》記者麥克梅納明（Dave McMenamin）採訪時說道：「當我知道決定時，你們也會知道。但我現在真的毫無頭緒，我只想生活，僅此而已。」目前聯盟中對於詹姆斯的去向主要有兩大派別，首先是回歸克里夫蘭，許多分析師（如Tim MacMahon）預測詹姆斯將重返騎士隊，進行一場史詩級的退役巡迴賽。騎士隊高層對此持開放態度，但詹姆斯可能需要接受大幅減薪，以配合目前擁有米契爾（Donovan Mitchell）與哈登（James Harden）的陣容。去勇士打球則是「大黑馬」選項，《The Ringer》創辦人比爾·西蒙斯則持不同觀點。他認為騎士隊目前戰力已具爭冠水準，並不一定「需要」詹姆斯；相反地，金州勇士隊更有可能成為詹姆斯的下家。西蒙斯大膽預測，詹姆斯加盟勇士隊將是「最合情理」的劇本，詹姆斯若能與同世代最偉大的競爭對手柯瑞（Steph Curry）並肩作戰，將為職業生涯畫下完美句點。兩人在2024年巴黎奧運共同奪金的經歷，已證明了彼此在場上的兼容性。不同於騎士，勇士隊目前更需要一名具備組織與經驗的頂級側翼來維持競爭力。而詹姆斯與勇士前鋒格林（Draymond Green）私交甚篤，且在奧運期間與勇士主帥科爾（Steve Kerr）建立了良好的合作默契。不論是回到起點克里夫蘭，還是前往舊金山與柯瑞聯手，41歲的詹姆斯已接近職業生涯的尾聲。若他選擇續戰，這將是籃球史上最大規模的自由球員爭奪戰。