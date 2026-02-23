備戰世界棒球經典賽（WBC）的日本國家隊「日本武士隊（Samurai Japan）」，今（23）日在宮崎與職棒福岡軟銀鷹進行強化試合。前一日才火力全開狂轟13分，此役打線卻徹底熄火，全場僅擊出2支安打，最終以0：4慘遭完封。儘管結果尷尬，日本隊監督井端弘和賽後接受《中日體育》訪問時，卻顯得不以為意，直言「完全不擔心」。

井端監督：節奏沒問題，重點是適應新規則

面對全場遭到壓制的打線，井端監督在賽後受訪時氣定神閒地表示：「選手的揮棒時機並非完全對不上，只是剛好結果沒出來，我一點也不擔心。」他強調，目前的強化試合比起勝負，更重要的是觀察選手對「投球計時器（Pitch Clock）」與「投捕通訊設備（PitchCom）」的適應程度。

▲井端監督在賽後受訪時氣定神閒地表示：「選手的揮棒時機並非完全對不上，只是剛好結果沒出來，我一點也不擔心。」（圖／美聯社／達志影像）
實戰測試「違規」　高橋宏斗、佐藤輝明繳學費

今日比賽中出現了多起因不適應新規而產生的違規，井端監督將其視為「寶貴的收穫」。高橋宏斗在換球時超過規定的9秒，被判定一記壞球。井端監督笑稱他可能是把9秒看成6秒產生誤差，當下就預感會被抓。

佐藤輝明因未在倒數8秒前於打擊區準備就緒，被判定一記好球。據悉佐藤原想測試「不看時鐘」的體感節奏，結果產生誤差，井端監督對此持正面態度，認為還有比賽可以調整。

擔任球隊顧問的達比修有（Yu Darvish）也給予好評，認為現在就是要在比賽中犯錯，才能從中學習，「這是一場非常有意義的比賽」。

▲擔任球隊顧問的達比修有（Yu Darvish）也給予好評，認為現在就是要在比賽中犯錯，才能從中學習，「這是一場非常有意義的比賽」。（圖／美聯社／達志影像）
隅田知一郎魔球發威　2局無失分寫亮點

在一片沉寂的戰況中，投手隅田知一郎展現了優異的壓制力。他在第2局登板，面對9名打者投出30球，主投2局無失分，並靠著招牌的變化球（Magic Ball）送出2次三振。隅田賽後表示：「能將球壓低並用招牌球種取得三振，感覺非常踏實。」這名出身長崎的左投正逐步累積信心，為即將到來的正式賽事做足準備。

目標3月6日 首戰迎戰中華隊

日本隊接下來將移師名古屋與大阪進行最後的強化訓練。日本武士隊的首場WBC小組賽將於3月6日正式開打，屆時將在主場迎戰宿敵中華隊。

▲投手隅田知一郎展現了優異的壓制力。他在第2局登板，面對9名打者投出30球，主投2局無失分。（圖／記者葉政勳攝）
消息來源：中日體育

