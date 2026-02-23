我是廣告 請繼續往下閱讀

▲井端監督特別指出，今日比賽中出現的高橋宏斗與佐藤輝明之「投球計時器（Pitch Clock）」違規，反而是極佳的學習契機。（圖／美聯社／達志影像）

▲日本武士隊接下來將結束宮崎集訓，移師名古屋與大阪進行最後的熱身賽。達比修有本屆擔任球隊顧問。（圖／美聯社／達志影像）

備戰世界棒球經典賽（WBC）的日本代表隊「日本武士」，今（23）日在宮崎與職棒福岡軟銀鷹進行強化試合。前一日才狂掃13分的打線，今日卻判若兩隊，全場僅敲出2支零星安打，最終以0：4吞下完封敗。面對貧打窘境，監督井端弘和賽後展現高度定力，表示目前仍處於調整階段，「完全不擔心」，認為透過實戰適應新規範才是當務之急。井端監督特別指出，今日比賽中出現的高橋宏斗與佐藤輝明之「投球計時器（Pitch Clock）」違規，反而是極佳的學習契機。高橋因換球時間過長受罰，佐藤則是未在倒數8秒內進入打擊區。隨隊顧問達比修有也力挺此觀點，直言「現在就是要多犯錯」，才能在正式賽前修正。而左投隅田知一郎中繼2局無失分並送出2次三振，展現招牌「魔球」威力，成為此役少數亮點。然而，日本球迷對於這場敗仗的容忍度顯然不如教練團。在社群平台與各大新聞評論區，球迷針對內野守備的頻繁異動表達不滿。特別是小園海斗在比賽中途從游擊手改守不熟悉的二壘，導致原本有機會完成的雙殺守備出現瑕疵。網友紛紛留言痛批：「井端監督守備調度是在抽扭蛋「ガチャ」嗎？」、「守備輕視會讓日本隊付出代價」。此外，針對打線貧打的問題，球迷也紛紛呼籲大聯盟（MLB）戰力儘速歸國。不少評論指出，目前由本土職棒選手組成的陣容在面對高壓賽事時顯得力道不足，亟需大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚等名將回歸。更有悲觀球迷直言：「若連軟銀都打不過，恐怕在東京首輪就會輸給韓國或中華隊，更別提去美國了。」日本武士隊接下來將結束宮崎集訓，移師名古屋與大阪進行最後的熱身賽。井端監督強調，隨著選手對投捕通訊設備（PitchCom）與規則節奏的日益熟練，屆時大聯盟球員如大谷翔平、村上宗隆、岡本和真等人合體後，才是日本隊真正的實力展現。日本隊的WBC首場正式賽事，將於3月6日迎戰宿敵中華隊，屆時兩隊將在大巨蛋與東京巨蛋的隔空對決中，正式檢驗這段期間的備戰成果。