柯瑞原本被承諾能保有個人標誌與品牌識別權，但後續條件出現調整，甚至連Curry Brand社群帳號都一度併入Under Armour籃球主帳號管理。對於一名以文化影響力帶動品牌成長的球星而言，這樣的變動無疑衝擊甚大

▲金州勇士當家球星柯瑞過去長年與Under Armour合作，打造出專屬的Curry Brand。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）正式進入球鞋自由市場，這場轉換跑道的商業角力，討論熱度不亞於任何一輪季後賽。柯瑞長年與Under Armour合作，打造出專屬的Curry Brand，不僅在NBA美國職籃（National Basketball Association）賽場奪冠，也成為品牌籃球事業的象徵人物。這段合作關係，曾協助Under Armour在Nike與Adidas壟斷的市場中站穩腳步，然而近期情勢出現轉折。外界傳出，雙方關係出現裂痕的主因，在於品牌主控權問題。全明星週期間，「Curry Watch」成為焦點話題。柯瑞在洛杉磯公開訓練時，刻意穿上不同品牌鞋款，市場解讀為開放態度的明確訊號。這也讓各大品牌開始積極布局。ANTA的入圍最受關注。該品牌長期在國際市場深耕，近年明顯加速北美拓展腳步。早前已與湯普森（Klay Thompson）簽下終身合約，全明星週期間更在比佛利山莊開設旗艦店，釋出明確競爭訊號。柯瑞曾被拍到穿著ANTA鞋款訓練，其中一雙鞋後跟甚至出現Curry Brand標誌，這是該標誌首次出現在非Under Armour產品上。這個細節，被市場視為雙方關係已進入實質談判階段。ANTA同時延攬厄文（Kyrie Irving）擔任創意總監，賦予高度產品設計主導權。品牌策略明顯走向「球星自主型經營」，強調創意參與與商業分潤彈性。此外，ANTA也大動作投資其他國際品牌，顯示其長期全球化佈局。對柯瑞而言，這次抉擇意義遠超過金額。詹姆斯（LeBron James）在Nike建立十億美元規模的商業帝國，喬丹（Michael Jordan）更將Jordan Brand推向文化象徵。柯瑞同樣站在定義運動員品牌主權的新十字路口。若選擇ANTA，將與湯普森及厄文形成同門陣容，建立全球後衛市場的品牌聚落。對ANTA而言，這將是打開北美市場的關鍵突破；對柯瑞而言，則是一次關於控制權與長期資產配置的策略選擇。穩定延續既有體系，或主動挑戰產業秩序，這將決定他職涯最後階段的商業定位。可以確定的是，這不僅是一筆球鞋代言，而是未來十年籃球市場版圖的重要轉折點。