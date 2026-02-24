詹姆斯本季薪資為5260萬美元（約16億8320萬元台幣），依然站在頂薪級距。無論留在洛杉磯湖人，或傳出與克里夫蘭騎士重聚的可能性，外界普遍認為若想打造更具深度的陣容，他勢必要接受「折扣價」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洛夫（Kevin Love）2022-23賽季薪資2890萬美元，在騎士買斷後，以310萬美元（約9920萬元台幣）。（圖／美聯社／達志影像）

▲老將「威少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）洛杉磯快艇簽下兩年780萬美元合約，首年薪資僅380萬美元（約1億2160萬元台幣）。（圖／美聯社／達志影像）

若詹姆斯選擇離開5260萬美元級距，例如降至3000萬美元甚至更低，單季差額將超過2000萬美元（約6億4000萬元台幣）。若降至中產或以下級距，降幅甚至可能逼近衛斯布魯克當年的級別。

NBA

NBA休賽季的焦點，預計將再度落在勒布朗．詹姆斯（LeBron James）身上。不只是他是否續戰NBA美國職籃（National Basketball Association），更關鍵的是，他願意為爭冠讓出多少薪資空間。在現行薪資上限體系下，明星主動降薪早已不只是情懷選擇，而是建隊工具。以下盤點近代幾筆真正改變球隊操作空間的大幅降薪案例。克雷．湯普森（Klay Thompson）2023-24賽季薪資為4320萬美元（約13億8240萬元台幣），那是他2019年五年合約的最後一年。隔年轉戰達拉斯獨行俠，他簽下3年5000萬美元合約，年均約1670萬美元（約5億3440萬元台幣）。從單季4320萬美元降至1670萬美元，年薪直接減少2650萬美元（約8億4800萬元台幣）。這不是象徵性讓利，而是從頂薪核心轉為戰術拼圖的結構性轉變。獨行俠因此騰出更清晰的薪資配置空間。凱爾．羅瑞（Kyle Lowry）2023-24年薪為2970萬美元（約9億5040萬元台幣）。被交易後完成買斷，隨即以280萬美元（約8960萬元台幣）加盟費城76人。隔年續簽一年330萬美元（約1億560萬元台幣）合約。從近3000萬美元滑落至300萬美元級距，年薪差距約2640萬美元（約8億4480萬元台幣）。市場對他的定位已從先發控衛，轉為更衣室領袖與輪換保險。凱文．洛夫（Kevin Love）2022-23賽季薪資2890萬美元（約9億2480萬元台幣），在騎士買斷後，以310萬美元（約9920萬元台幣）加盟邁阿密熱火。降幅約2580萬美元（約8億2560萬元台幣）。這筆降薪象徵市場重新定價，從建隊核心變成空間型內線角色。布雷克．葛里芬（Blake Griffin）2021-22總收入仍達3240萬美元（約10億3680萬元台幣），但在合約走完後，2022-23僅以290萬美元（約9280萬元台幣）加盟波士頓塞爾提克。單季收入落差達2950萬美元（約9億4400萬元台幣），是真正意義上的市場重估。羅素．衛斯布魯克（Russell Westbrook）2022-23年薪4710萬美元（約15億720萬元台幣），隔年與洛杉磯快艇簽下兩年780萬美元合約，首年薪資僅380萬美元（約1億2160萬元台幣）。單年降幅高達4330萬美元（約13億8560萬元台幣），堪稱近代最劇烈薪資斷層。但詹姆斯的情境與上述案例不同。那些降薪多半發生在市場重估或角色轉換之後，而詹姆斯依然維持頂級輸出。這種主動式讓利，將是完全不同的戰略宣示。對騎士而言，若能以折扣價迎回詹姆斯，薪資結構將更具彈性；對湖人而言，這也是延續競爭力的關鍵變數。