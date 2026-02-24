我是廣告 請繼續往下閱讀

這段爭論從一個老問題開始：巔峰時期的歐尼爾，如何防守三屆MVP約基奇？

▲洛杉磯湖人傳奇中鋒霸主歐尼爾（Shaquille O’Neal）強調自己生涯打進6次總冠軍賽，拿下4座冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）場上競爭激烈，場下同樣精彩。主持人厄尼．強森（Ernie Johnson）在節目中詢問歐尼爾，如果自己回到球員時代，會如何對付如今丹佛金塊核心約基奇。歐尼爾給出相對理性的分析，他認為對付像約基奇這樣的中鋒，關鍵在於「讓他多打防守」。歐尼爾指出，當年對手常透過擋拆與外圍拉開，把他拉出舒適區，不讓他專心單打。他認為約基奇不會一味低位硬打，而會透過擋拆與傳導創造錯位機會。不過話還沒說完，巴克利立刻插話打斷，語氣直接表示：「他會被約基奇燒爆。」顯然站在現役球星一方。這番話立刻點燃現場氣氛。歐尼爾反擊表示，在他19年職業生涯中，真正能以現代技巧型中鋒風格壓制他的只有哈基姆．歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）。巴克利順勢補刀，提到歐拉朱萬在低位也「修理」過歐尼爾。這段歷史來自1995年總冠軍賽，當時休士頓火箭橫掃奧蘭多魔術。那輪系列賽中，歐尼爾場均28.0分12.5籃板6.3助攻，表現其實不差；但歐拉朱萬場均32.8分11.5籃板5.5助攻，效率與節奏全面壓制，被視為生涯代表作之一。儘管如此，歐尼爾對於那次失利顯得不以為意。他強調自己生涯打進6次總冠軍賽，拿下4座冠軍，話鋒一轉開始攻擊巴克利。節目話題很快轉向1993年總冠軍賽。歐尼爾毫不猶豫點出，巴克利當年率領鳳凰城太陽闖進總決賽，卻以2：4不敵麥可．喬丹（Michael Jordan）領軍的芝加哥公牛。巴克利職涯成就毋庸置疑，16年生涯11度入選年度最佳陣容，1992-93賽季更拿下MVP。不過總冠軍戒指始終缺席，成為他與歐尼爾鬥嘴時的最大弱點。儘管如此，巴克利依舊是名人堂成員，也是歷史級大前鋒。節目中的這場嘴砲戰，從約基奇的當代價值延伸到90年代總冠軍歷史，再到兩人各自職涯成就比較。勝負未必重要，但這種世代對話，正是《Inside the NBA》長年吸引觀眾的關鍵。