金州勇士備受期待的禁區強援波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）歸期再度延後。根據《ESPN》記者Anthony Slater報導，波爾辛吉斯並未隨隊前往紐奧良與曼非斯參與客場背靠背賽事，這預示著他至少將缺席接下來的2場比賽。這對本季傷兵滿營、戰力吃緊的勇士隊而言，無疑是雪上加霜。
突發疾病攪局 上場時間增加計畫被迫擱置
波爾辛吉斯在周一對陣丹佛金塊賽前突因身體不適被放入傷兵名單，總教練科爾（Steve Kerr）透露，消息傳來時他甚至還未與球員通上電話，僅收到對方病倒在飯店的簡訊。這項發展讓勇士教練團感到極為挫折，因為就在前一天，科爾才樂觀預告醫療團隊已批准增加這位前全明星長人的上場時間，原計畫將其作為銜接柯瑞（Stephen Curry）膝傷缺陣期間的重要得分與禁區支柱。
玻璃屬性再起？交易庫明加豪賭備受考驗
事實上，勇士自交易截止日獲得波爾辛吉斯後，對其使用極為謹慎。他先前因阿基里斯腱受傷已連續缺席13場賽事，加盟勇士至今僅出賽1場，在17分鐘內繳出12分、2阻攻的高效表現後便再度高掛免戰牌。相較之下，被交易至亞特蘭大老鷹的前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）預計將於本周四迎來首秀，這種強烈對比引發了舊金山球迷的質疑。
勇士老闆萊科布（Joe Lacob）日前接受《舊金山標準報》採訪時特別回應，交易庫明加（Jonathan Kuminga）並非感性決定，而是一項必要的戰力調整，他稱讚庫明加（Jonathan Kuminga）極具天賦，但認為這段合作關係「並非始終運作完美」。然而，若波爾辛吉斯無法維持健康，這筆豪賭恐將成為勇士（Golden State Warriors）本季最大的不確定因素。
老將挺身而出 39歲霍佛德守護禁區
在波爾辛吉斯缺陣與格林（Draymond Green）背部一度不適的空窗期，39歲的老將霍福德（Al Horford）成為球隊的救命稻草。他在周一比賽面對三連霸MVP約基奇（Nikola Jokic）時，狂飆6記三分球、豪取22分，帶領球隊終結2連敗。雖然老將發揮穩定，但勇士若想在季後賽走得更遠，波爾辛吉斯的健康回歸依然是唯一的最終解答。
消息來源：Anthony Slater
