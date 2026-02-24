我是廣告 請繼續往下閱讀

▲在鳳凰城太陽球星布克（Devin Booker）最新分享的明星賽紀錄影片中，捕捉到了阿德托昆博對他進行「公開招募」的有趣瞬間。（圖／路透／達志影像）

密爾瓦基公鹿球星阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）在今年交易截止日後，曾在社群媒體引用電影《華爾街之狼》（The Wolf of Wall Street）的經典片段，強調自己絕不離開，並配文寫道：「傳奇不負責追逐，而是負責吸引（Legends don’t chase. They attract.）。」當時這被視為對密爾瓦基的忠誠宣告，但現在看來，這位「希臘怪物」正打算將這份「吸引力」付諸行動。在鳳凰城太陽球星布克（Devin Booker）最新分享的明星賽紀錄影片中，捕捉到了阿德托昆博對他進行「公開招募」的有趣瞬間。影片中，阿德托昆博帶著招牌笑容走向布克並打趣地說：「兄弟，你做什麼都很有型，但你穿的球衣跟我不同。其實你可以穿上跟我一樣的球衣。我就像斯圖爾特（Isaiah Stewart）一樣，我會為你戰鬥。」阿德托昆博引用活塞前鋒斯圖爾特剽悍且勇於為隊友出頭的形象，讓布克當場大笑。雖然這看似明星賽間常見的球員調侃，但考量到公鹿目前的處境，這番話在外界看來顯得別有深意。自2021年奪冠後，公鹿已連續三年在季後賽首輪遭到淘汰，本季戰績更僅有24勝31敗，暫居東區第11，距離附加賽區仍有1.5場勝差。雪上加霜的是，阿德托昆博目前正受小腿傷勢困擾且歸期未定。儘管他已與里拉德（Damian Lillard）聯手，但球隊若想重返奪冠行列，勢必需要更強力的援軍。另一方面，布克本季場均繳出24.7分與6.1次助攻，且去年夏天剛與太陽（Phoenix Suns）簽下兩年1.33億美元的續約，合約將一路延續至2029年（含球員選項）。雖然招募布克在薪資結構與現實面上難度極高，但阿德托昆博在鏡頭前毫不避諱地表達渴望與強援聯手，已引起關注。儘管阿德托昆博對外始終強調對密爾瓦基的承諾，但也多次重申其對於競爭總冠軍的渴望。據悉，公鹿球團在今年夏天將擁有3枚可供交易的首輪選秀權，這將成為他們重組爭冠陣容的重要籌碼。