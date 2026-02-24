金州勇士在交易截止日送出潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）換來長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），原本期望能為禁區注入新戰力，如今這場豪賭卻面臨嚴峻挑戰。根據《Heavy》記者迪文尼（Sean Deveney）報導，波爾辛吉斯不僅受阿基里斯腱傷勢困擾，更被診斷出患有一種名為「POTS」的罕見自律神經系統障礙，嚴重影響其職業生涯。
站著也會暈！波爾辛吉斯患罕見疾病「POTS」
波爾辛吉斯所患的疾病全名為「姿勢性正位性心動過速症候群（Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome，簡稱POTS）」。這是一種不可預測的自律神經失調症，會導致患者在改變姿勢時（如站立）心跳異常加速，並產生嚴重的暈眩感。
對於一名身高超過7呎、需要在場上頻繁跑動與對抗的籃球員來說，這無疑是致命傷。消息人士指出，勇士球團內部對其長期健康狀況感到「非常憂慮」，雖然交易時就已知曉其病況，但目前病情的管理顯然比預期中更為困難。
巴特勒受傷促成豪賭 勇士補強淪為「買家自負」
勇士當初決定梭哈庫明加換取波爾辛吉斯，很大程度是受到球星巴特勒（Jimmy Butler）在1月遭受膝傷影響。當時球團認為需要引進一名具備改變比賽能力的長人來重塑進攻體系，因而選擇了高風險、高回報的波爾辛吉斯。
然而，現實卻極為殘酷。波爾辛吉斯在明星賽後僅短暫復出17分鐘，繳出12分後便再度缺陣。勇士（Golden State Warriors）已宣布他將不會隨隊參與本周對陣紐奧良與曼非斯的客場之旅，最快也要到周日對戰湖人才有機會現身，但醫療團隊並無把握。
季後賽隱憂 塞爾提克的慘痛前例
事實上，波爾辛吉斯的健康警訊並非首見。去年效力於波士頓塞爾提克時，球團也曾試圖在例行賽保護他以應對季後賽，結果他在2025年季後賽表現慘不忍睹，場均僅得7.7分，命中率低至31.6%，且當他在場上時，塞爾提克的淨效率值為驚人的負10.3。
勇士目前正處於爭奪季後賽門票的關鍵期，若這位億元長人無法有效管理其罕見疾病，這筆交易恐將成為球隊近年來最失敗的投資。球團高層雖仍抱持希望，但現狀正如內部人士所言：「這始終是一場『買家自負』的博弈。」
消息來源：Heavy
