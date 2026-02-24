我是廣告 請繼續往下閱讀

底特律活塞（Detroit Pistons）



聖安東尼奧馬刺（San Antonio Spurs）



奧克拉荷馬雷霆（Oklahoma City Thunder）



波士頓塞爾提克（Boston Celtics）



紐約尼克（New York Knicks）



克里夫蘭騎士（Cleveland Cavaliers）



休士頓火箭（Houston Rockets）



丹佛金塊（Denver Nuggets）



明尼蘇達灰狼（Minnesota Timberwolves）



多倫多暴龍（Toronto Raptors）





▲BA官方網站今（24）日公布第19周的最新戰力排行榜（Power Rankings）。底特律活塞（Detroit Pistons）與聖安東尼奧馬刺（San Antonio Spurs）這兩支寫下驚奇賽季的隊伍分佔前兩名。（圖／美聯社／達志影像）

▲底特律活塞以42勝13負的傲人戰績蟬聯戰力榜第1。（圖／美聯社／達志影像）

▲聖安東尼奧馬刺本周高居第2，並正式加入「40勝20敗前（40 before 20）」的頂級強權俱樂部。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯湖人本周排名滑落至第12。雖然戰績34勝22負仍屬中前段班，但專家對其數據表現表示擔憂。（圖／美聯社／達志影像）

▲金州勇士的處境更為艱難，本周僅排在第15名。（圖／美聯社／達志影像）

▲衛冕軍丹佛金塊目前排行第8。雖然進攻效率高居全聯盟第1，但防守效率卻跌至第22名。（圖／美聯社／達志影像）

隨著2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）全明星賽結束，聯盟正式進入衝刺階段。NBA官方網站今（24）日公布第19周的最新戰力排行榜（Power Rankings）。底特律活塞（Detroit Pistons）與聖安東尼奧馬刺（San Antonio Spurs）這兩支寫下驚奇賽季的隊伍分佔前兩名；而傳統豪強洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers）與金州勇士（Golden State Warriors）則因表現起伏與傷病困擾，沒有在前10名之列。底特律活塞以42勝13負的傲人戰績蟬聯戰力榜第1。即便在明星賽後仍面臨禁區大將杜倫（Jalen Duren）與斯圖爾特（Isaiah Stewart）因禁賽缺陣的困境，活塞依然展現出極高的戰術執行力，成功橫掃紐約尼克。值得注意的是，替補中鋒里德（Paul Reed）在2月的優異表現，已成為總教練調度上的「甜蜜負擔」，專家預測當主力陣容回歸後，活塞的防守深度將讓東區各隊望塵莫及。聖安東尼奧馬刺本周高居第2，並正式加入「40勝20敗前（40 before 20）」的頂級強權俱樂部，這是馬刺自疫情以來最有機會闖入季後賽的一次。在文班亞瑪（Victor Wembanyama）的領軍下，馬刺不僅在面對太陽時展現出滴水不漏的防守，隨後更在與國王的交手中靠著文班亞瑪的全面發揮奪勝。這支平均年齡極輕的隊伍，正用行動證明他們已準備好在西區季後賽攪動風雲。儘管擁有全聯盟最佳戰績之一的44勝14負，奧克拉荷馬雷霆在本週排行中位居第3。雷霆近期展現了極深的陣容深度，在兩大球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與傑倫·威廉斯（Jalen Williams）缺陣的情況下，依舊能逆轉擊敗騎士。值得關注的是，新秀托皮奇（Nikola Topic）在克服韌帶與疾病手術後終於復出，為目前傷兵滿營的雷霆注入強心針。洛杉磯湖人本周排名滑落至第12。雖然戰績34勝22負仍屬中前段班，但專家對其數據表現表示擔憂。報告指出，即便詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）三名核心球員同時在場，湖人的效率卻不升反降，在至今共同上場的12場比賽中，僅有4場在該組合在場時取得優勢。湖人目前陷入「整體戰力小於部分總和」的困境，亟需重新調整球權分配。金州勇士的處境更為艱難，本周僅排在第15名。隨著柯瑞（Stephen Curry）因膝傷缺席、巴特勒（Jimmy Butler）賽季報銷，加上新援波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）再度因病缺賽，勇士戰力嚴重受損。儘管老將霍福德（Al Horford）在擊敗金塊的比賽中投進6記三分球，但整體的脆弱性不言而喻，季後賽前景蒙上陰影。衛冕軍丹佛金塊目前排行第8。雖然進攻效率高居全聯盟第1，但防守效率卻跌至第22名。隨隊記者指出，在戈登（Aaron Gordon）與華森（Peyton Watson）受腿筋傷勢困擾後，金塊的側翼防守幾乎崩潰。若無法在春季賽程中找回防守節奏，約基奇（Nikola Jokic）帶領的進攻部隊恐將面臨極大挑戰。