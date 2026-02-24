隨著2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）全明星賽結束，聯盟正式進入衝刺階段。NBA官方網站今（24）日公布第19周的最新戰力排行榜（Power Rankings）。底特律活塞（Detroit Pistons）與聖安東尼奧馬刺（San Antonio Spurs）這兩支寫下驚奇賽季的隊伍分佔前兩名；而傳統豪強洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers）與金州勇士（Golden State Warriors）則因表現起伏與傷病困擾，沒有在前10名之列。

本周NBA戰力排行前10名名單

  1. 底特律活塞（Detroit Pistons）

  2. 聖安東尼奧馬刺（San Antonio Spurs）

  3. 奧克拉荷馬雷霆（Oklahoma City Thunder）

  4. 波士頓塞爾提克（Boston Celtics）

  5. 紐約尼克（New York Knicks）

  6. 克里夫蘭騎士（Cleveland Cavaliers）

  7. 休士頓火箭（Houston Rockets）

  8. 丹佛金塊（Denver Nuggets）

  9. 明尼蘇達灰狼（Minnesota Timberwolves）

  10. 多倫多暴龍（Toronto Raptors）

▲BA官方網站今（24）日公布第19周的最新戰力排行榜（Power Rankings）。底特律活塞（Detroit Pistons）與聖安東尼奧馬刺（San Antonio Spurs）這兩支寫下驚奇賽季的隊伍分佔前兩名。（圖／美聯社／達志影像）
活塞穩居榜首　殘陣依舊展現統治力

底特律活塞以42勝13負的傲人戰績蟬聯戰力榜第1。即便在明星賽後仍面臨禁區大將杜倫（Jalen Duren）與斯圖爾特（Isaiah Stewart）因禁賽缺陣的困境，活塞依然展現出極高的戰術執行力，成功橫掃紐約尼克。值得注意的是，替補中鋒里德（Paul Reed）在2月的優異表現，已成為總教練調度上的「甜蜜負擔」，專家預測當主力陣容回歸後，活塞的防守深度將讓東區各隊望塵莫及。

▲底特律活塞以42勝13負的傲人戰績蟬聯戰力榜第1。（圖／美聯社／達志影像）
馬刺強勢回歸　溫班亞瑪領軍重返榮耀

聖安東尼奧馬刺本周高居第2，並正式加入「40勝20敗前（40 before 20）」的頂級強權俱樂部，這是馬刺自疫情以來最有機會闖入季後賽的一次。在文班亞瑪（Victor Wembanyama）的領軍下，馬刺不僅在面對太陽時展現出滴水不漏的防守，隨後更在與國王的交手中靠著文班亞瑪的全面發揮奪勝。這支平均年齡極輕的隊伍，正用行動證明他們已準備好在西區季後賽攪動風雲。

▲聖安東尼奧馬刺本周高居第2，並正式加入「40勝20敗前（40 before 20）」的頂級強權俱樂部。（圖／美聯社／達志影像）
雷霆穩居第3　傷兵潮成連霸隱憂

儘管擁有全聯盟最佳戰績之一的44勝14負，奧克拉荷馬雷霆在本週排行中位居第3。雷霆近期展現了極深的陣容深度，在兩大球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與傑倫·威廉斯（Jalen Williams）缺陣的情況下，依舊能逆轉擊敗騎士。值得關注的是，新秀托皮奇（Nikola Topic）在克服韌帶與疾病手術後終於復出，為目前傷兵滿營的雷霆注入強心針。

湖人跌至第12　球星連線成「1加1小於2」

洛杉磯湖人本周排名滑落至第12。雖然戰績34勝22負仍屬中前段班，但專家對其數據表現表示擔憂。報告指出，即便詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）三名核心球員同時在場，湖人的效率卻不升反降，在至今共同上場的12場比賽中，僅有4場在該組合在場時取得優勢。湖人目前陷入「整體戰力小於部分總和」的困境，亟需重新調整球權分配。

▲洛杉磯湖人本周排名滑落至第12。雖然戰績34勝22負仍屬中前段班，但專家對其數據表現表示擔憂。（圖／美聯社／達志影像）
勇士排名第15　核心凋零處境艱難

金州勇士的處境更為艱難，本周僅排在第15名。隨著柯瑞（Stephen Curry）因膝傷缺席、巴特勒（Jimmy Butler）賽季報銷，加上新援波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）再度因病缺賽，勇士戰力嚴重受損。儘管老將霍福德（Al Horford）在擊敗金塊的比賽中投進6記三分球，但整體的脆弱性不言而喻，季後賽前景蒙上陰影。

▲金州勇士的處境更為艱難，本周僅排在第15名。（圖／美聯社／達志影像）
金塊防守拉警報　衛冕軍第8名的挑戰

衛冕軍丹佛金塊目前排行第8。雖然進攻效率高居全聯盟第1，但防守效率卻跌至第22名。隨隊記者指出，在戈登（Aaron Gordon）與華森（Peyton Watson）受腿筋傷勢困擾後，金塊的側翼防守幾乎崩潰。若無法在春季賽程中找回防守節奏，約基奇（Nikola Jokic）帶領的進攻部隊恐將面臨極大挑戰。

▲衛冕軍丹佛金塊目前排行第8。雖然進攻效率高居全聯盟第1，但防守效率卻跌至第22名。（圖／美聯社／達志影像）
消息來源：The Athletic

