隨著2026年冬季奧運正式落下帷幕，全球體壇的目光隨即轉向2年後將於加州舉行的2028年洛杉磯夏季奧運。在2024年巴黎奧運率領美國男籃奪金的「三巨頭」中，詹姆斯（LeBron James）雖已暗示屆時將在度假勝地觀戰，但另一位傳奇神獸杜蘭特（Kevin Durant）近日發聲，表示不排除征戰洛杉磯，為美國隊尋求衛冕。
杜蘭特拒絕「最後一舞」劇本 喊話：我想參加2028！
針對外界普遍認為巴黎奧運是傳奇球星們國家隊終點的說法，杜蘭特在接受ESPN訪問時顯得相當不以為然。他直言：「『最後一舞』這個說法是媒體預設的，我可從沒說過我不打。勒布朗（詹姆斯）說他不打，但你們沒從我和柯瑞（Stephen Curry）這裡聽到這話。」
杜蘭特明確表示，只要身體狀況允許，他非常渴望能在家鄉球迷面前挑戰個人第5面奧運金牌：「我熱愛代表美國隊，如果到時候我依然保持競爭力，我會把自己的名字放進名單中。」屆時杜蘭特將年滿39歲，若他能順利出賽，無疑將成為這支星光熠熠球隊的精神領袖。
即便到2028年將年滿39歲，杜蘭特對捍衛美國籃球榮光的渴望依然強烈。他更針對「歐洲籃球威脅論」強硬回應：「我不喜歡外界吹捧歐洲風格、說法國要趕上我們了，事實是我們狠狠修理了那些傢伙。」
除了杜蘭特與柯瑞兩位傳奇老將坐鎮，2024年的奪金陣容中的愛德華茲（Anthony Edwards）與布克（Devin Booker）被視為新一代隊長接班人。而最受矚目的新星莫過於即將打完狀元弗拉格（Cooper Flagg）。
美媒點名12人夢幻陣容 新生代巨星搶出頭
在預測名單中，2025年選秀狀元弗拉格被視為一定會入選的球員，屆時他將完成生涯第三個NBA賽季，或許正處在職業生涯的巔峰期。而底特律活塞的坎寧安（Cade Cunningham）憑藉MVP等級的表現，也被預測將扛起國家隊後場重任。
為了對抗文班亞馬（Victor Wembanyama）率領的歐洲列強，內線戰力美媒預測將由阿德巴約（Bam Adebayo）、霍姆格倫（Chet Holmgren）及杜倫（Jalen Duren）坐鎮。
⭐️《ClutchPoints》預測2028美國隊12人名單⭐️
後衛： 庫里、布克、坎寧安、米切爾（Donovan Mitchell）
前鋒： 杜蘭特、愛德華茲、布朗（Jaylen Brown）、巴恩斯（Scottie Barnes）、弗拉格
內線： 阿德巴約、霍姆格倫、杜倫
隨著2028洛杉磯奧運進入倒數計時，這支年輕化卻不失傳奇底蘊的美國男籃，能否在主場延續金牌王朝，已成為全球籃壇最期待的劇本。
柯瑞能否合體成懸念 陣容邁向「中生代與新星」傳承雖然杜蘭特意願強烈，但另一位老將柯瑞屆時將滿40歲，是否參賽仍取決於屆時的身體狀態。美媒《ClutchPoints》預測，2028年的美國隊將揮別巴黎奧運平均30歲的高齡，轉向更年輕、更具運動能力的「傳承型」陣容。
總教練更迭 斯波斯特拉打造強悍攻防體系隨著科爾（Steve Kerr）卸任，邁阿密熱火隊主帥斯波斯特拉（Erik Spoelstra）預計接掌國家隊帥印。《ClutchPoints》分析認為，斯波斯特拉將傾向挑選具備防守與得分能力的側翼，如巴恩斯與布朗，以應對日益國際化的戰術挑戰。
