洛杉磯湖人隊正站在隊史命運的十字路口。隨著2025-26賽季進入後半段，關於「詹皇」詹姆斯（LeBron James）將在季後離隊的傳聞愈演愈烈。根據美媒《The Third Apron》記者高茲蘭（Yossi Gozlan）的最新報導，若詹姆斯最終選擇出走，湖人球團已將目標鎖定快艇隊看板球星雷納德（Kawhi Leonard），試圖讓他與唐西奇（Luka Doncic）組成全聯盟最具威脅的雙槍。
詹皇恐遠走高飛？湖人雷達鎖定雷納德
根據《The Third Apron》資深記者葛茲蘭（Yossi Gozlan）的最新報導，詹姆斯目前的態度傾向於離開湖人，除非他願意接受大幅降薪，讓球隊有空間圍繞著唐西奇補進防守者與射手。據傳詹姆斯對湖人在交易大限前的「毫無作為」感到失望，因此克里夫蘭騎士或金州勇士都可能是他的下一站。
一旦詹姆斯的薪資空間被騰出，湖人將全力追逐夢幻目標雷納德。雷納德本季打出了近年來的代表作，展現了頂級的攻防統治力。對湖人而言，年齡相對較輕且防守更為出色的雷納德，無疑是輔佐唐西奇的最佳人選。
快艇未來黯淡 「賣掉王牌」成重建唯一出路？
快艇隊目前陷入了尷尬的困局。隨著喬治（Paul George）與哈登（James Harden）相繼離隊，陣中僅剩雷納德與幾位年輕球員支撐。考量到雷納德傷病史及合約僅剩一年，快艇若不願給予長約，在休賽季將其送走換取選秀權或年輕戰力，將是止血的最佳解答。
快艇目前手中握有剛收購的加蘭（Darius Garland）與馬圖林（Bennedict Mathurin）等潛力股，若能透過交易雷納德換回更多薪資空間，有望加速重建。儘管湖人與快艇這兩支同城宿敵極少直接交易，但《The Third Apron》分析，透過「三方交易」導入快艇心儀的第三隊人才，將使這筆交易具備現實可行性。
這場洛杉磯籃球權力的版圖重組，將取決於詹姆斯的最終決定。若「國王」退位，湖人將毫不猶豫地啟動追逐雷納德的計畫，力求在唐西奇的巔峰期內再次奪冠。
消息來源：《Heavy Sports》
打造唐西奇時代 湖人首要任務：留住里夫斯除了追逐超級巨星，湖人的核心計畫仍是圍繞唐西奇打造體系。球團目前的優先目標是與里夫斯（Austin Reaves）續簽長約，將他視為長期的二當家。若能在詹姆斯離隊後，成功補進雷納德這位防守神盾，湖人的鋒線戰力將不減反增。
