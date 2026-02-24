猶他爵士隊今（24）日傳出新的傷兵消息，球隊主力中鋒尤瑟夫·努爾基奇（Jusuf Nurkic）因鼻部傷勢將於周三接受手術，並確定缺席本賽季剩餘的所有賽事。這項消息由NBA內部人士克里斯·海恩斯（Chris Haynes）透過社群平台率先揭露。
努爾基奇傷病與合約現況
努爾基奇本賽季為爵士隊出賽41場，其中36場擔任先發，在平均26.4分鐘的上場時間內，繳出10.9分10.4籃板4.8助攻的數據。然而，自明星賽過後他便未曾上場，先前也曾因腳趾傷勢與教練調度（DNP-CD）多次缺陣。
由於努爾基奇擁有一張價值1930萬美元的到期合約，原本被視為2月5日交易截止日前的重要籌碼，但爵士隊最終並未達成理想交易。隨著他賽季報銷，這筆薪資空間將在季末清出，現年31歲的他將於今夏成為完全自由球員。
努爾基奇交易回顧
爵士隊去年夏天與夏洛特黃蜂隊達成交易，送出柯林·塞克斯頓（Collin Sexton）與一個二輪選秀權換來尤瑟夫·努爾基奇，當時此舉引發不少質疑。然而，在球隊另一名長人華克·凱斯勒（Walker Kessler）因肩傷賽季報銷後，尤瑟夫·努爾基奇確實承擔了比預期更重的禁區責任。
隨著尤瑟夫·努爾基奇退出戰線，爵士隊目前的內線輪替將依賴以下球員：凱爾·菲利波夫斯基（Kyle Filipowski）、凱文·洛夫（Kevin Love）、奧斯卡·希布維（Oscar Tshiebwe）。
爵士「另類擺爛」花招？
在競爭選秀順位的關鍵時刻，主力中鋒因「鼻子手術」宣佈整季報銷，不免讓外界產生「另類擺爛」的聯想。由於爵士隊預計在今年休賽季擁有充足的薪資空間來追求自由球員或進行交易，此時讓老將提早關機，似乎更有助於球隊在剩餘賽季鎖定較佳的選秀抽籤位置。加上爵士此前才因為擺爛被NBA重罰，此時傳出這種消息不免也引人遐想。
儘管禁區戰力告急，但這也為菲利波夫斯基等年輕球員提供了更多磨練機會。猶他爵士能否利用這波「傷病潮」轉化為未來重建的優勢，將成為賽季末的觀察重點。
消息來源：克里斯·海恩斯（Chris Haynes）
