2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）即將於3月開打，志在再次奪冠的美國隊卻傳出核心戰力受限的消息。連兩屆美聯賽揚獎得主、底特律老虎隊左投塔里克·史庫柏（Tarik Skubal）證實，本屆賽事他將僅代表美國隊出賽一場，完成預定的先發任務後便會離隊回歸母團。根據外媒報導，史庫柏預計將在3月7日於休士頓舉行的分組預賽第二場對戰英國隊時扛起先發重任。在完成該場登板後，他將直接返回老虎隊春訓基地，不會參與後續的淘汰賽。身為現役最強左投之一，史庫柏對此安排雖感無奈但仍樂觀表示：「如果美國隊打進決賽，我會爭取去現場看比賽，和隊友們待在一起。」儘管失去這位強投在決賽圈的支援，對目標重奪冠軍（自2017年後）的美國隊來說是一大損失，但美國隊今年陣容依舊豪華，先發人選堪稱「選擇困難」。目前的輪值預計包括：2025年國聯賽揚獎得主史金恩茲（Paul Skenes）；舊金山巨人隊王牌羅根·韋伯（Logan Webb）；明尼蘇達雙城隊主力投手萊恩（Joe Ryan）；芝加哥小熊隊左投博伊德（Matthew Boyd）。分在預賽 B 組的美國隊，將於 3 月 6 日 首戰對決巴西，隨後依序迎戰英國、墨西哥與義大利。本屆經典賽的最終決賽將於 3 月 17 日 在邁阿密熱烈開演。史庫柏的「一場限定」登板，無疑考驗著美國隊教練團對於投手的調度智慧。究竟這位美聯最強左投能否在唯一的先發機會中展現宰制力，將是全球棒球迷關注的焦點。