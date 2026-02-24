富邦韓籍啦啦隊女神李珠珢昨（23）日宣布續留消息，球團發文直呼「最好的新年禮物」，她今年將繼續在台灣應援，消息一出引發粉絲熱議。去年李珠珢宣布加入韓國職棒LG雙子啦啦隊，同時在台、韓兩地應援，近日發現她IG已退追韓職LG雙子以及所屬經紀公司正娛樂，讓不少粉絲驚呼：「all in台灣嗎？」對此《NOWNEWS今日新聞》記者求證富邦育樂，至截稿前未有回應。
李珠珢續留富邦 IG退追韓職LG引關注
李珠珢昨日宣布新的一年將繼續以 Fubon Angels 身分為富邦悍將應援，興奮表示：「已經迫不及待想要見到大家了！」值得一提的是，李珠珢IG目前已退追LG雙子以及經紀公司正娛樂，讓人好奇她是否將重心放在台灣。
李珠珢2026重心放台灣？動向成焦點
話題在Threads上引起討論，網友直呼：「搞不好今年全心全意衝刺台灣市場了」、「昨天還有看到，今天就退追了」、「感覺有大變動，all in台灣嗎？」、「今年歐印（all in）富邦了嗎」、「其實依她的人氣在台灣能接到的商演機會更多，又不用這麼累兩邊跑」。
事實上，李珠珢去年除了加入富邦啦啦隊，也宣布加盟韓國職棒LG TWINS，然而台、韓兩邊跳引來不少球迷反彈。當時，李珠珢強調兩邊的工作及應援場次都已經有妥善規劃與安排，並不會減少或影響原本的安排。對於李珠珢是否要全心投入台灣市場？記者求證富邦育樂至截稿前未有回應。
▲李珠珢（如圖）去年除了加入富邦啦啦隊，也宣布加盟韓國職棒LG TWINS，台韓兩地應援引來不少球迷反彈。（圖／李珠珢IG）
