休士頓火箭隊近日狀態低迷，不僅讓球迷感到失望，更有媒體毒舌批評。在週六對陣紐約尼克隊的比賽中，火箭隊在第四節痛失大幅領先遭到逆轉，這場慘痛的失利引發了外界對其季後賽前景的質疑。前NBA冠軍中鋒、現任ESPN分析師帕金斯（Kendrick Perkins）更是在節目中直接斷言如果火箭不改變，季後賽首輪就會打包回家。針對火箭隊的掙扎，帕金斯毫不留情地總結了火箭的三大缺陷。首先是全隊缺乏高水平的籃球智商，導致關鍵時刻判斷失誤；其次是防守身份的迷失，過去以強悍防守著稱的體系已徹底崩解；最後則是進攻端實在太自私，球員們全都陷入「輪到我單打」的個人主義陷阱，犧牲了團隊配合的流暢度。回顧賽季初，火箭隊曾被視為西區第二梯隊的強權，僅次於霸主俄克拉荷馬雷霆。然而隨著賽季推進，聖安東尼奧馬刺迅速竄升，不僅超越火箭奪得西區第二種子的位置，更展現出更高的球隊天花板。即便丹佛金塊本季深受傷兵困擾，多數專家仍認為金塊的競爭等級優於火箭。目前火箭隊已下滑至與湖人、灰狼等西區球隊同層級，雖然具備奪冠的天賦，但若無法在例行賽剩餘的兩個月中修正偏差的戰術核心，爭冠希望將變得極其渺茫。當球隊無法達到預期目標時，領袖球員往往得承受最猛烈的砲火。杜蘭特（Kevin Durant）與申京（Alperen Şengün）目前正身處輿論風暴中心，帕金斯認為兩人必須為球隊的自私球風負起最大責任。儘管火箭陣中擁有阿門·湯普森、史密斯與新秀謝潑德等極具潛力的年輕新星，但在兩大核心缺乏串聯體系的情況下，這些年輕球員的成長與貢獻在季後賽層級的對抗中顯得受限。火箭隊若想在「高端局」的對抗中突圍，兩大主將能否在關鍵賽事中啟動年輕隊友的戰力，將是扭轉局勢的唯一契機。