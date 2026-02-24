隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）賽季進入後半段，最有價值球員（MVP）的競爭出現了前所未有的戲劇性轉折。由於NBA實施嚴格的「65場出賽規定」，多位超級巨星正處於被取消資格的邊緣，底特律活塞隊的球星凱德·康寧漢（Cade Cunningham）極有可能因「穩定出勤」而成為最終的獲獎者，這也引發了外界對於是否會誕生「史上最水 MVP」的熱烈討論。
聯盟巨星集體「失格」 康寧漢一枝獨秀
根據資深記者Tom Haberstroh的報導，奧克拉荷馬雷霆隊的球星謝伊·吉爾傑斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）因腹部拉傷，已確定缺席球隊的第59場與第60場比賽，其獲獎資格已岌岌可危。
更令人震驚的是，根據目前的出賽頻率預測，多位數據亮眼的頂級球星恐將全數「出局」，尼古拉·約基奇（Nikola Jokic）目前再缺陣一場就不符合資格。文班亞馬（Victor Wembanyama）目前已缺席13場，再缺席4場就出局；唐西奇（Luka Doncic）缺陣了12場，再缺席5場就出局。相比之下，目前只缺席6場，還有11場的額度可用。
▲奧克拉荷馬雷霆隊的球星謝伊·吉爾傑斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）因腹部拉傷，已確定缺席球隊的第59場與第60場比賽。（圖／美聯社／達志影像）
用實力回應質疑 康寧漢強襲麥迪遜廣場花園
儘管被貼上「規則受益者」的標籤，康寧漢近期用表現證明自己並非泛泛之輩。在 2月19日對陣紐約尼克隊的比賽中，康寧漢狂砍42分13次助攻8籃板，率領活塞隊以126：111擊敗對手，完成對尼克隊的賽季橫掃。
此役讓康寧漢創下多項紀錄，他成為活塞隊史首位在麥迪遜廣場花園繳出「40分、10助攻」的球員，並加入詹姆斯（LeBron James）與艾佛森（Allen Iverson）的行列，成為史上唯三在該球場達成此數據的客場球員。本賽季至今，他以465次助攻領先全聯盟，且帶領活塞隊打出聯盟第一的 75.9% 勝率。
面對「最水MVP」的爭議，活塞隊內部呈現一致支持的態度。總教練 J.B. 畢克史塔夫（J.B. Bickerstaff）強調：「很難想像聯盟中有五個人在攻防兩端的貢獻能超過他……如果一位超級巨星同時擁有天賦與卓越的人格特質，他就是未來的名人堂球員，而Cade正處於那個層次。」
隊友荷蘭（Ron Holland II）則直言：「聯盟裡沒有人像他這樣打球，單憑他的影響力與韌性，就足以讓他從眾人中脫穎而出。」
沒有太多實質性榮譽 康寧漢必須證明自己
然而在本季之前，康寧漢沒有太多實質性的榮譽，拿過年度最佳新秀，兩次入選全明星，一次最佳陣容。活塞此前競爭力不強，導致他曝光率下降，但突然之間他即將成為MVP大熱門了。
而他的競爭者之中，約基奇是3屆MVP、1次FMVP、NBA總冠軍得主、8次進入最佳陣容；SGA是1次MVP、1次FMVP、總冠軍得主、3次最佳陣容；唐西奇雖然沒拿過總冠軍和MVP，但5次進入最佳陣容，拿過西決MVP、帶隊進入過總冠軍賽，個人和團隊榮譽都很多；文班亞馬則被譽為未來門面，已經證明自己的天賦和氣質。
而康寧漢雖然非常優秀，但和他們一筆相形見拙，榮譽上可能還拿不太出手，需要更多大比賽來證明自己。
消息來源：Tom Haberstroh
|MVP 候選人
|出賽場數 (G)
|球隊總場數 (Team G)
|缺賽場數 (Missed G)
|出賽百分比 (% Played)
|剩餘可缺賽場數 (Missed G Remaining)
|預計整季場數 (Pace)
|凱德·康寧漢 (Cade Cunningham)
|49
|55
|6
|89.1%
|11
|73 (安全)
|謝伊·吉爾傑斯-亞歷山大 (SGA)
|49
|60
|11
|81.7%
|6
|67 (邊緣)
|盧卡·唐西奇 (Luka Doncic)
|44
|56
|12
|78.6%
|5
|64 (不符)
|維克多·溫班亞馬 (Victor Wembanyama)
|43
|56
|13
|76.8%
|4
|63 (不符)
|尼古拉·約基奇 (Nikola Jokic)
|42
|58
|16
|72.4%
|1
|59 (不符)
