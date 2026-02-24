我是廣告 請繼續往下閱讀

▲西蒙斯在節目中大膽預測，詹姆斯（LeBron James）今年夏天的動向只有兩種可能：續留洛杉磯湖人，或是加盟金州勇士。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊的「冠軍教頭」柯爾（Steve Kerr）自2014年接掌兵符以來，率領球隊六度闖入總決賽並奪下四座總冠軍。然而，隨著球隊近年戰績起伏，關於柯爾執教生涯何時落幕的討論也愈演愈烈。知名體育媒體人西蒙斯（Bill Simmons）在其最新的Podcast節目中拋出震撼預言，直言柯爾的未來與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）緊密相連。若勇士無法在今夏簽下詹姆斯，柯爾極可能選擇引退。西蒙斯在節目中大膽預測，詹姆斯今年夏天的動向只有兩種可能：續留洛杉磯湖人，或是加盟金州勇士。他進一步分析，柯爾的是否繼續執教很大程度取決於能否與詹姆斯合作，共同發起最後一次爭冠的衝刺。「我認為這與詹姆斯息息相關。如果勇士沒能得到勒布朗，這可能就是柯爾執教生涯的終點了。」西蒙斯在節目中表示：「雖然我沒有內線消息，但這看起來是一個合適的時間點，讓他（柯爾）休息一年、轉戰媒體，或者思考是否還想繼續執教。我大膽預言他會選擇離職。」自從2022年奪下最近一次總冠軍後，勇士隊的奪冠路越來越難走。過去幾季，球隊不僅未能突破季後賽第二輪，甚至一度無緣季後賽。儘管柯爾仍渴望帶領這支核心陣容老化的球隊重返榮耀，但現實的戰績卻不容樂觀。目前勇士以30勝27敗的戰績位居西區第八，雖然領先波特蘭拓荒者與洛杉磯快艇，但仍苦苦追趕鳳凰城太陽與明尼蘇達灰狼等強敵。對於已經贏得一切榮譽的柯爾來說，若球隊無法在休賽季透過補強讓聯盟版圖有所變化，恐怕就無心再續任總教練。在眾多流言蜚語之中，勇士隊還是必須專注於眼前的賽事。他們將在明日作客紐奧良挑戰鵜鶘隊。這場比賽不僅關乎季後賽排名的卡位，更是觀察球隊在下半季衝刺階段，是否具備足夠競爭力的重要指標。