NBA美國職籃（National Basketball Association）本周一晚間上演東西區頂尖強權對決，底特律活塞球星凱德·康寧漢（Cade Cunningham）率領球隊迎戰維克多·文班亞馬（Victor Wembanyama）坐鎮的聖安東尼奧馬刺隊。然而這場強強對話在比賽上半場便火藥味十足，雙方球員因肢體接觸爆發激烈衝突，強森（Keldon Johnson）和杜倫（Jalen Duren）都被吹技術犯規。衝突起源於活塞球星康寧漢在進攻時，因過度伸展手臂將馬刺隊後衛史蒂芬·卡斯特（Stephon Castle）撞倒在地，隨即被裁判吹判進攻犯規。馬刺前鋒凱爾登·強森（Keldon Johnson）見狀立刻上前推擠康寧漢表達不滿。活塞中鋒傑倫·杜倫（Jalen Duren）隨即加入戰局，對著強森指指點點，雙方陷入僵持。經過裁判重播檢視後，強森與杜倫各被判罰一次技術犯規。底特律活塞隊近期頻繁捲入賽場衝突。中鋒艾塞亞·史都華（Isaiah Stewart）本月稍早才因在對陣黃蜂隊時離開替補席參與鬥毆，被聯盟處以禁賽7場的重罰。傑倫·杜倫也曾因先前挑起爭端被禁賽2場，且在本次馬刺造訪時才剛回歸不久。不過儘管場上狀況不斷，活塞隊目前仍穩坐東區龍頭寶座。馬刺在西區僅次於衛冕冠軍奧克拉荷馬雷霆隊，居於次席。兩支具備爭冠實力的球隊在例行賽便打出如季後賽般的對抗強度，如果他們在季後賽相遇，將更具看頭。