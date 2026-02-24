去年休賽季以15年7.65億美元天價合約加盟紐約大都會的強打少年索托（Juan Soto），近日在接受大聯盟官網採訪時，公開向國聯衛冕MVP大谷翔平下戰帖。索托直言儘管大谷是一座難以逾越的高山，但他已準備好要在未來的每一年都與大谷競爭最高榮譽。
「他（大谷）真的非常厲害，是一位非常出色的球員。」索托在受訪時毫不吝嗇地讚美對手，但隨即展現出強烈的勝負欲：「但我必須擊敗他。我知道這絕對不簡單，但我一定要找到戰勝他的方法。」索托更語帶威脅地向大谷隔空喊話：「大谷最好維持他現在的高水準，因為我就在他身後，我每年都會出現在MVP爭奪戰中，我會追上他的。」
不甘只當「選球機器」 索托預告守備、跑壘全面進化
為了在MVP投票中超越擁有「二刀流」的大谷翔平，索托意識到單憑打擊率與上壘率可能還不夠。他在2025年球季繳出單季43轟、OPS .921的亮眼成績，今年更希望能夠提升各方面的競爭力。
「每個人都想變得比過去更好，」索托強調，「我絕對想在跑壘和外野守備上表現得更出色。打擊方面我也一直追求等級提升，我希望能每年一點一滴地進步，最終達到超越對方的境界。」
消息來源：大聯盟官網
我是廣告 請繼續往下閱讀
索托坦言大谷是「巨大阻礙」 霸氣宣言：我每年都會在爭霸行列現年27歲的索托自進入大聯盟以來便展現驚人的打擊天賦，曾6度進入MVP投票前十名，最佳成績為2021年的第二名，始終與這項最高榮譽擦身而過。《MLB.com》記者迪科莫（Anthony DiComo）指出，隨著索托轉戰國聯，他奪獎的最大障礙莫過於過去5季奪下4座MVP的大谷翔平。
「他（大谷）真的非常厲害，是一位非常出色的球員。」索托在受訪時毫不吝嗇地讚美對手，但隨即展現出強烈的勝負欲：「但我必須擊敗他。我知道這絕對不簡單，但我一定要找到戰勝他的方法。」索托更語帶威脅地向大谷隔空喊話：「大谷最好維持他現在的高水準，因為我就在他身後，我每年都會出現在MVP爭奪戰中，我會追上他的。」
不甘只當「選球機器」 索托預告守備、跑壘全面進化
為了在MVP投票中超越擁有「二刀流」的大谷翔平，索托意識到單憑打擊率與上壘率可能還不夠。他在2025年球季繳出單季43轟、OPS .921的亮眼成績，今年更希望能夠提升各方面的競爭力。
「每個人都想變得比過去更好，」索托強調，「我絕對想在跑壘和外野守備上表現得更出色。打擊方面我也一直追求等級提升，我希望能每年一點一滴地進步，最終達到超越對方的境界。」
消息來源：大聯盟官網