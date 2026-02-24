我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾率領湖人奪冠的功勳成員拜倫·史考特，在節目中毫不留情地指出，湖人目前的陣容深度完全無法與頂尖強權競爭。（圖／美聯社／達志影像）

▲湖人即將面臨一個關鍵的夏天，詹姆斯與里夫斯都可能投身自由市場。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人隊本賽季雖擁有詹姆斯（LeBron James）、里夫斯（Austin Reaves）與唐西奇（Luka Doncic）的豪華三星陣容，但球隊表現顯然未達預期。湖人傳奇球星拜倫·史考特（Byron Scott）近日在個人播客節目中，對老東家的奪冠前景開出驚人的「零機率」預言，同時傳出球團已開始鎖定「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）作為詹姆斯可能的接班人。曾率領湖人奪冠的功勳成員拜倫·史考特，在節目中毫不留情地指出，湖人目前的陣容深度完全無法與頂尖強權競爭。史考特表示，雖然湖人擁有三名偉大球員，但在現今聯盟需要 10 名能穩定輪替的悍將才能奪冠，而湖人目前顯然「人手不足」。史考特將目前的奧克拉荷馬雷霆隊比作80年代的「秀時湖人」（Showtime Lakers），稱讚雷霆隊（上季冠軍）展現了極佳的團隊凝聚力與深度，而目前的湖人則缺乏這種整體感。史考特認為其他西部球隊更有資格挑戰雷霆，並直接宣告湖人今年「奪冠機率為 0%」。隨著賽季進入尾聲，湖人即將面臨一個關鍵的夏天，詹姆斯與里夫斯都可能投身自由市場。報導指出，詹姆斯對於湖人在今年交易截止日前毫無作為感到憤怒，且對球隊未來失去信心。除非他願意接受減薪，否則離隊機率極高，傳聞克里夫蘭騎士與金州勇士皆是潛在去處。根據《The Third Apron》記者Yossi Gozlan的報導，若詹姆斯離隊，湖人將把目前效力於快艇隊的雷納德視為「夢幻目標」。由於雷納德與詹姆斯位置相同，且雷納德更年輕、防守更佳，球團認為他能與唐西奇形成更完美的搭配。而由於快艇在交易哈登（James Harden）之後，球隊開始進入另一階段，年紀已大的雷納德可能和未來方向不合，他是否會繼續留隊也受到外界關注。而若離隊，留在家鄉洛城肯定還是他的選項之一。目前湖人的長期計畫已明確轉向以唐西奇為核心進行建軍。如果詹姆斯離隊清出薪資空間，湖人將有能力引進另一名超級巨星，或是多位高質量的角色球員來輔佐唐西奇與里夫斯。儘管史考特給出了毀滅性的評語，但湖人是否能在季後賽上演如去年印第安納溜馬般的黑馬奇蹟，或是今夏徹底重組陣容，將成為全聯盟關注的焦點。