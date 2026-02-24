我是廣告 請繼續往下閱讀

▲湖人巨星詹姆斯今夏的動向備受矚目，西蒙斯認為他若不是續留洛杉磯，就是轉戰金州勇士與柯爾聯手。（圖／美聯社／達志影像）

知名體育分析師西蒙斯(Bill Simmons)近日在節目中拋出震撼彈，大膽預測金州勇士總教練科爾(Steve Kerr)的職業生涯下一步。西蒙斯直言，科爾是否繼續執教勇士，將完全取決於球隊今年夏天能否成功招募到洛杉磯湖人巨星詹姆斯(LeBron James)。若搶人失敗，這位打造勇士王朝的功勳教頭極有可能選擇交出兵符。西蒙斯在最新的Podcast節目中分析了詹姆斯今夏的動向，並將其與科爾的去留緊密綁在一起。「我認為詹姆斯要麼留在洛杉磯，要麼去金州，」西蒙斯在節目進行到1小時4分20秒時說道，「這一切與詹姆斯息息相關。如果勇士沒能得到詹姆斯，我認為這就是柯爾在勇士的最後一舞了。」西蒙斯進一步推測：「雖然我沒有任何內部消息，但這對他來說會是一個合理的時機點。他可能會想：『我先休息一年，去做點媒體工作，再好好思考我是否還想繼續執教。我決定先喊停了。』」自2014年接掌勇士兵符以來，科爾打造了現代NBA最輝煌的王朝之一，6度闖入總冠軍賽並4度捧走金盃。不過，自2022年奪冠後，勇士陷入掙扎，不僅未能突破季後賽次輪，甚至還曾被摒除在季後賽門外。面對球隊陣容老化與競爭力下滑，若無法引進如詹姆斯這般的跨世代巨星來重振旗鼓，外界普遍認為柯爾選擇急流勇退確實有其脈絡可循。勇士目前戰績為30勝27敗，暫居西區第8名，排在波特蘭拓荒者與洛杉磯快艇之前，但落後於鳳凰城太陽與明尼蘇達灰狼。球隊將於台灣時間2月25日作客紐奧良鵜鶘。對於勇士高層而言，眼前的首要任務是穩住本季的季後賽席次，但今夏休賽季的搶人大戰，恐將成為決定勇士王朝是否徹底解體、以及總教練柯爾去留的關鍵十字路口。