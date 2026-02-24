我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA例行賽今（24）日迎來一場最高規格的強強對決，由全聯盟戰績第一的底特律活塞坐鎮主場，迎戰處於8連勝巔峰的聖安東尼奧馬刺。這場備受矚目的「新舊狀元對決」，最終由文班亞馬（Victor Wembanyama）率領的馬刺隊以114：103踢館成功，豪取9連勝。此役過後，活塞讓出聯盟第一寶座，由雷霆隊重返榜首，而馬刺則穩居西區第二。年僅22歲的文班亞馬再度刷新人類對防守的認知。本場比賽他不僅狂砍21分、17籃板、4助攻，更送出驚人的6次阻攻。在首節比賽剩餘1分49秒時，他展現恐怖的機動性，從禁區瞬間補位至三分線外，硬生生搧飛活塞新秀霍蘭德（Ronald Holland II）的外線出手。隨著這記火鍋入帳，文班亞馬正式達成「對全聯盟其餘29支球隊皆有阻攻紀錄」的瘋狂里程碑。這位目前場均2.7次阻攻的防守怪物，已向全世界證明，在他的長臂管轄之下，球場上沒有任何地方是安全的。這場頂尖對決在第二節爆發激烈肢體衝突。活塞核心康寧漢（Cade Cunningham）在一次進攻中因推倒馬刺後衛卡斯爾（Stephon Castle）被吹判犯規，馬刺前鋒強森（Keldon Johnson）隨即衝上前推搡康寧漢表達不滿，活塞悍將杜倫（Jalen Duren）也立刻加入戰局與強森對峙。最終裁判判罰強森與杜倫各一次技術犯規。活塞隊近期頻繁捲入衝突，雖然展現了底特律強悍的「壞孩子」血性，但也面臨隱憂。主力史都華（Isaiah Stewart）目前仍因先前的鬥毆事件處於禁賽期。儘管馬刺雙核文班亞馬與福克斯（De'Aaron Fox）前兩節命中率欠佳，但隊友火力支援極其關鍵。神射手瓦塞爾（Devin Vassell）全場飆進7記三分球、轟下全場最高28分；尚帕尼（Julian Champagnie）也挹注5記三分。反觀活塞隊，康寧漢雖然繳出16分、10助攻的雙十數據，但全場26投僅5中，進攻端嚴重熄火。即使中鋒杜倫展現制霸籃下的氣勢攻下25分、14籃板，甚至在末節隔扣文班亞馬，仍無法擋住馬刺隊在末節打出的15分領先攻勢，最終活塞遺憾終止5連勝。活塞隊接下來將接連面對衛冕軍雷霆與騎士隊，這將是檢驗東區龍頭韌性的絕佳機會。而馬刺隊在文班亞馬傷癒回歸後展現的統治力，已讓全西區感受到「斑馬王朝」降臨的壓迫感。