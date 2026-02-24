我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）今（24）日上演一場備受矚目的「馬塞大戰」，由西區強權聖安東尼奧馬刺隊客場挑戰東區龍頭底特律活塞隊。儘管活塞賽前被看好擁有較高勝率，但馬刺在超級球星維克多·文班亞馬（Victor Wembanyama）展現禁區主宰力的帶領下，最終以114：103擊敗活塞。馬刺不僅終結了活塞的5連勝，更豪取自身的9連勝，持續刷新聯盟現存最長連勝紀錄。馬刺隊狀元文班亞馬此役完全統治了比賽，全場交出21分17 籃板4助攻1抄截及6次阻攻 的全能數據。他在防守端給予活塞巨大壓力，多次在關鍵時刻封鎖對手攻勢。美國籃球記者 Marc J. Spears 對馬刺的表現深表佩服，指出除了文班亞馬的個人發揮外，馬刺擁有的進攻武器之多，讓對手防不勝防。此戰馬刺另一大功臣為後衛德文·瓦塞爾（Devin Vassell），他狂砍全場最高 28 分，與文班亞馬一內一外摧毀活塞防線。相較於文班亞馬的統治級表現，活塞當家球星凱德·康寧漢（Cade Cunningham）今日手感低迷。他出戰 34 分鐘，全場 26 投僅 5 中（命中率不到兩成），僅得到16分6籃板與10助攻。活塞全場一度與馬刺拉鋸，但在下半場因外線三分低迷及康寧漢遭遇犯規麻煩，導致進攻節奏大亂。儘管活塞中鋒傑倫·杜倫（Jalen Duren）在內線苦撐，繳出 25分、14籃板的優異成績，仍難以阻擋馬刺的連勝氣勢。這場比賽具有深遠的歷史意義。美媒《Legion Hoops》指出，僅在兩個賽季前，活塞與馬刺分別遭遇了 28 連敗與 18 連敗的隊史恥辱。如今，兩支球隊脫胎換骨，馬刺目前排名西區第二，並在 NBA最新戰力榜上升至全聯盟第一。活塞儘管輸掉此戰，目前仍位居東區第一，排在戰力榜第二位。馬刺此波9連勝 是球隊自2018-19賽季 以來首度達成。文班亞馬在這場與康寧漢的對抗中，用實質的防守影響力證明了自己作為新一代超級巨星的價值。