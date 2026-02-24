我是廣告 請繼續往下閱讀

▲名人堂教頭萊利(Pat Riley)日前在雕像揭幕儀式上呼籲NBA教練應該穿得更體面，這番言論引發名嘴熱烈迴響，甚至將砲火延燒到湖人球星詹姆斯(LeBron James)的賽前穿搭上。（圖／美聯社／達志影像）

ESPN知名名嘴史密斯(Stephen A. Smith)近日在節目中火力全開，將砲口對準洛杉磯湖人天王球星「詹皇」詹姆斯(LeBron James)的賽前穿搭。這起事件的導火線，源自於名人堂教頭「神算」萊利(Pat Riley)日前在雕像揭幕儀式上對現今NBA教練穿著的抱怨，沒想到這把火卻燒到了詹姆斯身上，認為詹皇有錢卻不懂穿。以昂貴西裝與油頭造型聞名的萊利，在日前的典禮上公開呼籲現今的NBA教練們應該「穿得體面一點」。這番言論立刻獲得史密斯的高度認同，他甚至將檢討範圍擴大到了球員身上。史密斯在ESPN《First Take》節目中直言，自己每次走進球場，都是全場穿得最體面的人，並要求球員們應該好好做筆記學習。史密斯說道，「到了今年，我還是得提醒球員們做筆記，詹姆斯和那些傢伙賺了那麼多該死的錢，你們就不能穿得好看一點嗎？」他接著痛批現今NBA的便服風潮：「我很高興萊利提出了這一點。他都在球場外立雕像了，他讓所有人知道至少教練該有服裝儀容規定。你們賺了這麼多錢，穿得卻像是在Target大賣場買的一樣隨便。」回顧90年代初期至2000年代末期，穿著昂貴西裝步入球場曾是NBA的一大亮點。然而隨著時代變遷，如今包括詹姆斯在內的多數球員皆以休閒服飾亮相，教練們也多半換上套頭衫與黑長褲，這讓注重排場的史密斯感到相當惋惜。除了場外穿搭惹議，湖人近期的場上表現也陷入泥沼。在週一以89：111慘敗給宿敵波士頓塞爾提克的比賽中，湖人面對對手的防守陣型顯得毫無招架之力。對此，湖人總教練瑞迪克(JJ Redick)主動扛下了進攻當機的責任，「當對手採用沉退防守時，我們本來有應對策略，但我們就是必須確實執行。我會為此負起責任。我們查了數據，球隊潛在助攻數最低的幾場比賽，都是在面對沉退防守時發生的，我必須做得更好。」目前湖人戰績來到34勝22敗，在最近的5場比賽中苦吞3場敗仗，球隊急需盡快找回攻守節奏以穩住季後賽席次。