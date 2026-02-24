我是廣告 請繼續往下閱讀

在全聯盟關注東西區龍頭大戰的同時，西區墊底的沙加緬度國王隊終於在客場迎來吐氣揚眉的一戰。儘管本賽季表現慘不忍睹，但在老將「威少」威斯布魯克（Russell Westbrook）拿下25分、充滿活力的領軍下，國王隊最終以123：114擊敗曼菲斯灰熊隊，成功終結了隊史恥辱性的16連敗紀錄。本場比賽威斯布魯克再次展現「拼命三郎」的本色，全場17投8中，砍下25分7助攻2籃板。威少在防守端展現了極強的侵略性，負責與他對位的NBA名宿之子小斯科蒂·皮朋（Scotty Pippen Jr.）在威少的強力防守下完全失靈，全場8投0中，甚至發生了多達7次失誤，攻防兩端皆被威少徹底壓制。威少自開賽起便頻頻衝擊灰熊內線，半場就已進帳11分，帶領傷兵滿營的國王在前兩節保持微幅領先。除了威少的出色發揮，國王隊今日打出了行雲流水的團隊進攻，全場共有7名球員得分達到兩位數。阿瓦丘（Precious Achiuwa）先發前鋒表現高效，全場15投10中，繳出22分12籃板的兩雙成績。德羅贊（DeMar DeRozan）持續發揮老將價值，以極高效率9投7中，貢獻19分4助攻2搶斷與2阻攻，全方位填滿數據欄。國王隊在本賽季過得異常艱辛，前58場比賽僅取得12勝46負，穩坐西區爐主寶座。球隊兩大核心小沙伯尼斯（Domantas Sabonis）與拉文（Zach LaVine）皆已賽季報銷，而對手灰熊隊也正處於莫蘭特（Ja Morant）缺陣及交易核心球員小賈倫傑克遜（Jaren Jackson Jr.）後的重建陣痛期。這場勝利對國王隊而言無疑是久旱逢甘霖。儘管目前排名依然墊底，但終結16連敗讓球隊士氣大振。國王隊在短暫休息一天後，將開啟連續兩場的客場背靠背挑戰，分別遠征休斯頓對陣火箭隊及達拉斯挑戰獨行俠隊。