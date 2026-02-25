我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉冠廷（如圖）在《雙囍》於自己的婚禮上，被媽媽強迫要一起唱〈玫瑰人生〉這首舊日連續劇的主題曲，成為片中頗受討論的片段。（圖／摘自環球影片 官方頻道 YT）

▲徐淑媛主演《玫瑰人生》，當年曾引起是否合適的討論，她曾從台灣赴香港發展，但走的是性感、大膽路線，與多數八點檔女主角的形象大不同。（圖／摘自TTV 台視官方頻道 TTV Official Channel YT）

▲和徐淑媛（右）一樣都是模特兒出身的席曼寧（左），中途加入《玫瑰人生》，讓劇中的感情線變得更複雜，兩人的角色成為情敵。（圖／摘自TTV 台視官方頻道 TTV Official Channel YT）

正在全台熱映中的賀歲片《雙囍》，出現新郎劉冠廷被媽媽楊貴媚逼著一起唱連續劇《玫瑰人生》主題曲的橋段，讓這首歌與這齣戲再度勾起資深觀眾的回憶，以及新生代影迷的好奇。《玫瑰人生》是1987年台視播映的劇集，雖然幾年前早已在台視官方YT頻道全劇上架，近日因為《雙囍》又成話題，台視也打鐵趁熱把首集中徐淑媛、夏靖庭街頭行竊的片段放上YT和FB。《雙囍》中楊貴媚扮演劉冠廷控制慾超強的媽媽，硬是要他在婚禮上跟自己合唱〈玫瑰人生〉，情節提到這是她到了香港發展後，和劉冠廷看電視台重播就連續劇，就把主題曲給記了下來，是母子之間的回憶，所以要在他結婚時表演。而新生代的觀眾當然不會太清楚〈玫瑰人生〉的來歷，資深觀眾也只多半只記得歌、忘了戲在演什麼，其實這首歌遠比搭配的劇集還要走紅。《玫瑰人生》當年打出華視的王牌編劇鄧育昆跳槽台視做戲的噱頭，他曾參與過《包青天》、《玉女神笛》、《花月正春風》等叫做大戲，特別《花月正春風》讓扮演黑社會老大的石峰演藝事業再攀巔峰，他在劇中深愛的張瓊姿也跟著聲勢水漲船高，《玫瑰人生》就曾被認為女主角非張瓊姿莫屬，但鄧育昆已經認定要用曾赴香港影壇發展的徐淑媛，甚至幾乎是「獨排眾議」。徐淑媛在劇中扮演本是小偷的孤兒，被訓練成為美艷女間諜，潛伏到日本人的陣營，卻又愛上日本軍官顧冠忠，掙扎在愛國與愛情之間，她在戲裡的名字就叫玫瑰，戲分可想而知的重。徐淑媛雖然跟王祖賢差不多同時期被香港邵氏相中，又都是靠同一部電影《今年的湖畔會很冷》，可是王祖賢走玉女路線，徐淑媛卻主演了大膽的《現代豪放女》，以當年台灣電視觀眾的口味，不太容易討喜。而鄧育昆本來想靠精心撰寫的劇本來包裝徐淑媛、拉抬她的八點檔行情，卻還是引起「是否合適」的爭議，情節中段甚至要再加入席曼寧以情敵之姿，擾亂男女主角的感情發展，雖然當年席曼寧才第2次演八點檔，已經肩負重任，觀眾的接受度也比徐淑媛獨挑大樑要好些，可惜收視一路落後另外兩台，沒有發揮太大的救援威力。但許景淳主唱的同名片頭曲與片尾曲〈睡吧！我的愛〉都優美動聽、極獲好評，沒有因為搭配的劇集收視不振而被埋沒。其實《玫瑰人生》碰上的對手也過於強大，分別是中視潘迎紫、孟飛主演的《靈山神劍》，以及華視馮寶寶、宗華的《西施》，兩齣大牌掛帥的古裝劇集，壓得民初背景的《玫瑰人生》喘不過氣，還好許景淳的歌走紅，甚至到多年後的今天，還能因為《雙囍》重唱而再度成為話題。