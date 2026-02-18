我是廣告 請繼續往下閱讀

▲〈玫瑰人生〉曾讓原唱者許景淳崛起，成為她個人的代表作。（圖／摘自LINE MUSIC）

▲鄧麗君〈我只在乎你〉的作詞者慎芝，接下來的著名代表作就是〈玫瑰人生〉。（圖／摘自wiki）

▲劉雪華（左）與鄧育昆（右）的婚姻，最後以悲劇收場，在他墜樓意外後，她一直獨居至今。（圖／摘自微博）

今年台灣兩部賀歲電影《功夫》與《雙囍》不約而同出現老歌，前者的粵語神曲〈倆忘煙水裡〉，曾是港劇《天龍八部》主題曲；後者的情節中，楊貴媚扮演新郎劉冠廷控制慾超強的媽媽，硬是逼他在婚禮上跟自己合唱〈玫瑰人生〉，讓不少新生代觀眾也對這首歌感到好奇。其實這首歌是連續劇《玫瑰人生》的主題曲，戲和歌的幕後團隊更與鄧麗君、劉雪華有關。〈玫瑰人生〉在《雙囍》中是楊貴媚非要在兒子婚禮上演唱的歌曲，似有藉著歌詞影射自己人生與感情的意味。其實最早〈玫瑰人生〉是為了台視連續劇《玫瑰人生》而打造，作詞者慎芝是樂壇名家，寫過不少經典歌曲的歌詞，在〈玫瑰人生〉之前，她才幫鄧麗君寫了轟動華人區的〈我只在乎你〉。而《玫瑰人生》連續劇製作人鄧育昆，後來和劉雪華結婚，當年彼此都曾在華視拍戲卻尚無深交。《玫瑰人生》時代背景設定在民初時期，描述女扒手被訓練成為間諜、潛伏進日本人陣營，卻愛上日本軍官，最後悲劇收場。當年鄧育昆因為在華視製作《花月正春風》讓石峰中年翻紅、跳槽台視，原本也被推測會繼續和《花月正春風》女主角張瓊姿再合作，不料他認定曾在香港影壇走過性感戲路的徐淑媛返台主演，而八點檔觀眾對艷麗的徐淑媛接受度不高，收視一直都陷苦戰。為了刺激《玫瑰人生》的熱度，情節中段開始加入席曼寧，那時她也才只是演出第2齣八點檔的新秀，然而收視還是拉不起來。不過戲雖然沒紅，由許景淳演唱的主題曲〈玫瑰人生〉卻因為旋律優美加上她唱得動人，反而比戲還要受到歡迎，更成為慎芝創作生涯晚期的代表作之一，在〈玫瑰人生〉推出後的隔年，她就因為高血壓藥物不適引發心臟病去世。鄧育昆後來在華視《包青天》寫了5個單元、回到老東家後再度揚眉吐氣，之後因為連續劇《笨小孩》與劉雪華結識後，擦出愛火很快就結婚，彼此儘管有13歲的差距，婚後也不是沒有爭吵，卻還是過得很甜蜜，直到2011年在上海傳墜樓身亡，讓各方都感到震驚，劉雪華更是傷心，此後獨居至今，靠拍戲填補空虛，一度被綜藝節目拍到她獨自一人的生活面貌，引來各方的同情，但她身旁仍無新伴侶。藉由《雙囍》讓楊貴媚逼著劉冠廷唱〈玫瑰人生〉，這首歌和連續劇背後的回憶又浮現資深觀眾的心頭，更加突顯經典好歌的壽命，往往比搭配的戲劇更長久這個奇妙的現象，《雙囍》正在全台戲院熱映中。