我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《雙囍》在大巨蛋影城大廳辦桌，現場有如片中的婚宴會館重現。（圖／秀泰影城提供）

▲《雙囍》以舉辦婚禮背後的焦頭爛額狀況為情節主軸。（圖／水花電影提供）

▲《雙囍》導演許承傑（左起）、9m88、余香凝、劉冠廷、楊貴媚、庹宗華與監製苗華川、張林翰一起出席喜宴場活動，向觀眾致意。（圖／秀泰影城提供）

賀歲國片《雙囍》出奇招，今（22）日將大巨蛋影城的大廳變成婚宴現場、擺出28桌，將近280位觀眾一起吃喜酒，片中的新郎新娘劉冠廷、余香凝，和新郎爸媽庹宗華、楊貴媚以及扮演婚顧的9m88齊聚一堂，就像電影裡的場面活生生重現，大夥兒還一起許願，如果票房破億，要一起吃片中劉冠廷最在意的美食—墨魚麵、把牙齒弄黑。春節假期即將結束，口碑不錯、票房也穩定成長的《雙囍》，反而在這一天舉辦「影城喜宴」，將大巨蛋影城的大廳變成片中婚宴會館的場地，觀眾看完片子後直接入席、享用一桌子好菜。這難得一見的沈浸式體驗，觀眾們都覺得非常有趣，還注意到連婚禮小物主辦單位都有準備，又驚又喜。劉冠廷與余香凝等人逐桌敬酒，答謝觀眾的喜愛，與片子裡的情景更加符合，觀眾彷彿自己就是片中角色。片中辦新郎的劉冠廷笑道：「我們這部片能在大年初一上映很開心，可以跟大家過一個農曆年，接下來就要上班了，觀眾們不用心情太差，可以來看片，就會覺得自己蠻幸福，不過是上上班而已，不用像我，一天要辦兩場婚禮。」片中他因為爸媽離異多年，又無法共處，被迫幫他們各辦一場婚禮，弄得焦頭爛額，好在戲外楊貴媚跟庹宗華合作愉快，劉冠廷笑稱：「難得我的爸爸媽媽，都一同出席了這個活動。」對於票房破億的期許，楊貴媚坦言：「當然希望啊，但是要不要破億也要靠各位觀眾朋友的票，才能破上去。」片中的俏婚顧9m88說道：「之前我們去影人場，看到廳內人都很多、很滿，感覺還不錯喔。」9m88拱劉冠廷如果賣破億，就現場重現電影裡唱〈玫瑰人生〉的片段，到後來更加碼，變成大家一起吃墨魚麵、再牙齒黑黑的唱〈玫瑰人生〉。楊貴媚記得30多年前曾與李安《飲食男女》前進坎城影展，在海邊辦華人美食的buffet，因為在歐美沒辦法有圓桌，才會採自助餐的形式，外國人都很喜歡，今天《雙囍》在台灣為了電影辦桌，她覺得很開心可以讓觀眾再回味一次傳統的辦桌文化。