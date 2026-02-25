我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洛杉磯湖人隊球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）季成為NBA史上首位達成正規賽生涯43000分里程碑的球員。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）近日在參加2026年捷恩斯邀請賽（Genesis Invitational）時，與高爾夫傳奇名將老虎伍茲（Tiger Woods）進行了一場關於「偉大」的深度對話。詹姆斯在訪談中坦言，相較於攀向巔峰，維持在世界第一的寶座更具挑戰性。即便如此，這位41歲的老將仍在近日寫下歷史，成為NBA史上首位達成正規賽生涯43000分里程碑的球員。在里維拉鄉村俱樂部（Riviera Country Club）的對談中，詹姆斯詢問伍茲，究竟是攀上世界第一比較難，還是守住這個位置比較難？伍茲認為登頂過程最艱辛，但詹姆斯的體悟則截然不同。詹姆斯指出，當每個人都在身後追趕、試圖將你推下山頂時，那種挑戰更為巨大。他分析，這種「競爭引力」讓他每一季都必須強迫心態歸零，才能在長達23年的職業生涯中持續進化。在對陣波士頓塞爾提克的傳統大戰中，詹姆斯雖然繳出20分、4籃板、5助攻的數據，但球隊最終以89：111慘敗。儘管吞下敗仗，詹姆斯仍正式跨越了43000分的大關，目前累積得分來到43008分。這項前無古人的壯舉，再次證明了他驚人的生涯長度與穩定性。即便本季初因坐骨神經痛傷勢缺席了前14場比賽，這位聯盟最高齡球員回歸後依然能穩定貢獻場均21.7分、5.7籃板與7.1助攻，這樣的表現對許多正值巔峰的球員來說已是生涯年水準，但對詹姆斯而言，卻往往被外界以放大鏡檢視其是否出現退化跡象。詹姆斯的第23個球季不僅是在挑戰個人極限，更是在與整個大環境的期待對抗。他提到，一旦定義了標準，全聯盟就會圍繞著如何挑戰這個標準來組織球隊。這也解釋了為何即便他在打破歷史紀錄的夜晚，輿論焦點仍圍繞在球隊敗給宿敵塞爾提克的失望感、奪冠競爭力以及他的傳奇地位辯論。對詹姆斯來說，維持世界第一的代價就是必須接受無止盡的審視，球季進入後半段，詹姆斯與湖人隊是否能再次在季後賽走得更遠，將再次觸動「讚美、抵抗與期待」的循環。