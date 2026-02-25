在「JJJ」傑克森（Jaren Jackson Jr.）確定動刀後，猶他爵士隊又傳出壞消息。《ESPN》記者Shams Charania的最新消息指出，爵士隊在交易大限前同樣從灰熊換來的新援前鋒威廉姆斯（Vince Williams Jr.），確認左膝前十字韌帶（ACL）斷裂，將缺席本賽季剩下的所有比賽。
碰撞導致威廉姆斯ACL斷裂
威廉姆斯是在昨日於休士頓的比賽中，與火箭隊的伊森（Tari Eason）發生碰撞後受傷。經過今日的詳細測試後，診斷結果顯示左膝確定是ACL斷裂，必須接受手術處理。這對現年25歲的威廉姆斯來說無疑是沈重的打擊，他才剛在交易大限前，作為「JJJ」大交易的一環，從孟菲斯灰熊隊轉戰爵士。
威廉姆斯來到爵士隊後，場均僅繳出4.7分、3.2籃板及2.7助攻。如今要面臨漫長的復健路程，讓他在下個賽季開打前能否回歸仍存有變數。
交易新援幾乎全軍覆沒 JJJ同樣動刀
令人唏噓的是，威廉姆斯已經是爵士隊這樁交易中，第二位確定動刀的球員。先前爵士隊以李凱爾（Kyle Anderson）、亨德里克斯（Taylor Hendricks）等球員及選秀資產向灰熊換回「JJJ」、蘭代爾（Jock Landale）與威廉姆斯等人。然而，交易核心「JJJ」在為爵士出賽幾場後，就被診斷出左膝患有色素沉著絨毛結節性滑膜炎（PVNS），需手術切除增生物。
儘管「JJJ」的復健期預計只有四週，但考量到爵士隊目前的戰績與排名，外界普遍預期爵士球團可能繼續擺爛，讓他直接休息至賽季結束，確保明年完全康復。
爵士隊陷入坦隊風波 威廉姆斯未來去留考驗球團智慧
爵士隊目前的戰績為18勝40敗，排在西區第13名。除了傷兵滿營，爵士隊近期更與溜馬隊捲入「坦隊爭議」，聯盟主席蕭華（Adam Silver）甚至發出警告，表示可能會有進一步的懲處措施。
球團現在面臨艱難抉擇。威廉姆斯目前身背910萬美元的合約，爵士隊手中握有2026-2027賽季價值240萬美元的球隊選擇權。爵士隊必須在美國時間6月29日前決定是否續留這位正值上升期的年輕後衛，否則他將在7月成為自由球員。爵士隊在昨日慘敗給火箭隊後，將於台灣時間27日回到主場，接連兩場對陣紐奧良鵜鶘。
消息來源：《Heavy Sports》
我是廣告 請繼續往下閱讀
威廉姆斯是在昨日於休士頓的比賽中，與火箭隊的伊森（Tari Eason）發生碰撞後受傷。經過今日的詳細測試後，診斷結果顯示左膝確定是ACL斷裂，必須接受手術處理。這對現年25歲的威廉姆斯來說無疑是沈重的打擊，他才剛在交易大限前，作為「JJJ」大交易的一環，從孟菲斯灰熊隊轉戰爵士。
威廉姆斯來到爵士隊後，場均僅繳出4.7分、3.2籃板及2.7助攻。如今要面臨漫長的復健路程，讓他在下個賽季開打前能否回歸仍存有變數。
令人唏噓的是，威廉姆斯已經是爵士隊這樁交易中，第二位確定動刀的球員。先前爵士隊以李凱爾（Kyle Anderson）、亨德里克斯（Taylor Hendricks）等球員及選秀資產向灰熊換回「JJJ」、蘭代爾（Jock Landale）與威廉姆斯等人。然而，交易核心「JJJ」在為爵士出賽幾場後，就被診斷出左膝患有色素沉著絨毛結節性滑膜炎（PVNS），需手術切除增生物。
儘管「JJJ」的復健期預計只有四週，但考量到爵士隊目前的戰績與排名，外界普遍預期爵士球團可能繼續擺爛，讓他直接休息至賽季結束，確保明年完全康復。
爵士隊陷入坦隊風波 威廉姆斯未來去留考驗球團智慧
爵士隊目前的戰績為18勝40敗，排在西區第13名。除了傷兵滿營，爵士隊近期更與溜馬隊捲入「坦隊爭議」，聯盟主席蕭華（Adam Silver）甚至發出警告，表示可能會有進一步的懲處措施。
球團現在面臨艱難抉擇。威廉姆斯目前身背910萬美元的合約，爵士隊手中握有2026-2027賽季價值240萬美元的球隊選擇權。爵士隊必須在美國時間6月29日前決定是否續留這位正值上升期的年輕後衛，否則他將在7月成為自由球員。爵士隊在昨日慘敗給火箭隊後，將於台灣時間27日回到主場，接連兩場對陣紐奧良鵜鶘。
消息來源：《Heavy Sports》