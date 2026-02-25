夏洛特黃蜂新秀克努佩爾（Kon Knueppel）本賽季已經累積9次「單場至少 25 分並投進 5 記三分球」的成績，這項數據平了柯瑞（Stephen Curry）在2009-10賽季所創下的新秀紀錄。而黃蜂今（25）日將對上芝加哥公牛，克努佩爾有望改寫此紀錄。
克努佩爾表現優異 成新人王大熱門
克努佩爾本季對戰公牛表現出色。在去年12月的比賽中，他單場砍下33分並投進 5 記三分球，展現出超越年齡的冷靜與自信。儘管面對破紀錄的壓力與關注，這位來自杜克大學的年輕球員在場上依然顯得相當自然，並未因新秀身分而在大場面中失準，展現出穩定的心理素質。
三分投射神準 克努佩爾有望成聯盟新一代神射手
克努佩爾本季出賽的57場比賽中，他場均貢獻19.2分，三分球命中率維持在 43.5% 的高水準。這反映出他並非依賴短暫爆發的投手，而是具備持續且穩定的得分能力。雖然柯瑞的新秀賽季開啟了往後的射手時代，而克努佩爾目前扮演的角色有所不同，但能與該項指標性數據齊名，已足以證明他具備聯盟頂尖新秀的實力。
克努佩爾除了外線投射外，也具備良好的防守對抗性與身體素質。對於正在重建未來的黃蜂隊來說，一位具備外線威脅且能承擔得分重任的側翼球員，是球隊重要的核心資產。
資料來源：《The Sporting News》
