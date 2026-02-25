我是廣告 請繼續往下閱讀

快艇規避薪資調查中 雷納德5000萬美元合約恐作廢

名記曝勇士等隊虎視眈眈 恐引發搶人瘋潮

10年前，金州勇士隊受惠於聯盟薪資上限大幅跳升，成功簽下杜蘭特（Kevin Durant）開啟王朝；如今，一場涉及洛杉磯快艇隊（LA Clippers）與球星雷納德（Kawhi Leonard）「規避薪資」的調查，可能讓勇士隊再次獲得招攬超級球星的絕佳契機。《Yahoo Sports》資深記者Tom Haberstroh指出，NBA聯盟正在考慮對雷納德與快艇的「陰陽合約」一事祭出合約作廢的嚴厲懲處。目前NBA官方正在調查一起嚴重的指控。Podcast節目《Pablo Torre Finds Out》爆料，雷納德與快艇隊涉嫌透過一家名為「Aspiration」的公司，以支付雷納德「掛名代言費」的方式，實則在利用「陰陽合約」規避薪資。NBA聯盟主席蕭華（Adam Silver）目前正審慎研議懲處方案。除了罰款與沒收選秀權外，最具毀滅性的處分莫過於「合約無效」。若蕭華決定比照2000年時前主席史騰（David Stern）處理明尼蘇達灰狼隊史密斯（Joe Smith）弊案的先例，雷納德剩餘價值5000萬美元的合約將被廢除，他將被迫成為自由球員。《Yahoo Sports》資深記者Tom Haberstroh指出，一旦雷納德的合約被判無效，且聯盟禁止他回到快艇隊，這位明星前鋒將獲准與任何球隊簽約。Haberstroh表示：「這會引發前所未有的混亂。屆時如洛杉磯湖人、紐約尼克，特別是金州勇士，都會傾盡全力爭奪雷納德。」儘管勇士隊目前薪資空間有限，但若雷納德追求的是在短期合約下維持競爭力，並獲得與柯瑞（Stephen Curry）聯手的機會，勇士隊將成為極具吸引力的下家。Haberstroh認為，蕭華現在面臨艱難的抉擇：「讓雷納德的合約無效是在討論選項內的，因為這就是當年史騰處理灰狼隊規避薪資上限的做法。」當年灰狼隊因私下與球員達成合約協議而遭到重罰，合約被判無效後，球員隨即投入自由市場。本賽季雷納德繳出場均28.0分、6.4籃板及3.7助攻的頂尖數據。若這名正處巔峰的球星真的因為弊案被迫「恢復自由身」，屆時引發的聯盟版圖震盪恐將超越過往任何一年的自由球員市場，而勇士隊能否再次複製10年前的「幸運巧合」引進強力新援，成為球迷關注的焦點。