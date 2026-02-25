我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約洋基隊外野手「法官」賈吉（Aaron Judge）今（25）日在佛羅里達結束與藍鳥隊的春訓賽後接受採訪，賈吉即將代表美國隊出征的WBC世界棒球經典賽，此次將擔任美國隊隊長，同時他也對大谷翔平以「純打者」身份出賽，表示理解並認為這是「最好的決定」對於即將到來的經典賽，賈吉顯得相當興奮。他表示自己已經等不及比賽開始，並認為這將是一場極具吸引力的賽事，因為各國都派出了最頂尖的選手參賽，這種高水準的對決正是比賽最酷的地方。為了迎接挑戰，賈吉從休賽季起就提前了調整進度，目前狀態相當理想。訪談中也賈吉也談到了美國最大的對手日本。當得知大谷翔平將以「指定打擊（DH）」身份參賽、專注於打擊而不登板投球時，賈吉先是再次確定大谷翔平是否不會登板，隨後他也表示非常理解這個決定。賈吉認為，考量到大谷翔平過去曾有過手臂傷勢的病史，加上大谷翔平本人一定深知自己對道奇隊的重要性，因此做出這項決定是非常明智且正確的。賈吉強調，球員必須做出對自己職業生涯最有利的選擇，而這往往就是最好的決定。資料來源：《Sponichi Annex》