洛杉磯湖人隊今夏的補強計畫已經提前出現雛形。根據《Third Apron》專家Yossi Gozlan的最新報導指出，湖人隊正密切關注奧克拉荷馬雷霆隊季後賽的動向，並期盼雷霆隊若未能奪冠而面臨薪資清算時，能趁勢奪取其陣中兩大防守悍將中鋒哈爾特斯泰（Isaiah Hartenstein）與側翼大鎖多爾特（Luguentz Dort）。
雷霆若季後賽失利 湖人將有「挖牆腳」契機
雷霆隊目前面臨甜蜜的煩惱，陣中「三巨頭」SGA、霍姆葛倫（Chet Holmgren）與威廉斯（Jalen Williams）已佔據大部分的薪資空間。Gozlan指出，包括湖人在內的28支球隊都在祈禱雷霆早日出局，因為這將增加雷霆管理層縮減預算、放棄行使球隊選擇權的可能性。
《Third Apron》報導稱，哈爾特斯泰與多爾特是湖人總經理佩林卡（Rob Pelinka）心目中的「夢幻目標」。哈爾特斯泰的到來將為湖人的禁區帶來大升級，優於現有的艾頓（DeAndre Ayton）與海恩斯（Jaxson Hayes）；而多爾特則是聯盟公認的最強側翼防守者之一，能有效對抗對手的頭號球星，彌補湖人長期以來的防守弱點。
除非詹姆斯願意大幅降薪，否則他很可能在季後賽後選擇轉隊，展開他的「退休巡迴賽」。然而，若湖人能成功引進哈爾特斯泰或多爾特這類防守大將，展現奪冠實力，或許仍能吸引詹姆斯留在洛杉磯。儘管這兩位球員進攻端不夠成熟，但湖人向來不缺進攻火力，他們的防守能讓湖人在場上更具競爭力。
我是廣告 請繼續往下閱讀
雷霆隊目前面臨甜蜜的煩惱，陣中「三巨頭」SGA、霍姆葛倫（Chet Holmgren）與威廉斯（Jalen Williams）已佔據大部分的薪資空間。Gozlan指出，包括湖人在內的28支球隊都在祈禱雷霆早日出局，因為這將增加雷霆管理層縮減預算、放棄行使球隊選擇權的可能性。
《Third Apron》報導稱，哈爾特斯泰與多爾特是湖人總經理佩林卡（Rob Pelinka）心目中的「夢幻目標」。哈爾特斯泰的到來將為湖人的禁區帶來大升級，優於現有的艾頓（DeAndre Ayton）與海恩斯（Jaxson Hayes）；而多爾特則是聯盟公認的最強側翼防守者之一，能有效對抗對手的頭號球星，彌補湖人長期以來的防守弱點。
薪資結構壓力 雷霆恐難留住優質綠葉雷霆隊對這兩名球員握有球隊選擇權，即使不直接放棄，也可能為了長期的薪資靈活性而將他擺上貨架。由於雷霆已給予核心三人組頂薪合約，未來恐難以用市場行情價續留哈爾特斯泰與多爾特。湖人希望雷霆能像去年的波士頓塞爾提克一樣，為了薪資彈性而進行大動作的交易。
詹皇會續留嗎？新世代湖人以唐西奇為核心在湖人的未來藍圖中，佩林卡正積極圍繞新任超級巨星唐西奇（Luka Doncic）打造陣容，而里夫斯（Austin Reaves）也預計將獲得大約續約。在這樣的情況下，老將詹姆斯（LeBron James）的角色就變得有些微妙。
除非詹姆斯願意大幅降薪，否則他很可能在季後賽後選擇轉隊，展開他的「退休巡迴賽」。然而，若湖人能成功引進哈爾特斯泰或多爾特這類防守大將，展現奪冠實力，或許仍能吸引詹姆斯留在洛杉磯。儘管這兩位球員進攻端不夠成熟，但湖人向來不缺進攻火力，他們的防守能讓湖人在場上更具競爭力。